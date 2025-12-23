Leistungsstipendiaten vernetzen sich

Von: Ivd

Bozen – Jährlich vergibt das Land Südtirol Leistungsstipendien an Studenten, um hervorragende Studienleistungen auszuzeichnen. Um den Träger der Stipendien ihre Diplome zu überreichen und sie miteinander zu vernetzen, hat das Amt für Hochschulförderung gestern eine Abendveranstaltung unter dem Motto “your excellence, your future” in der Eurac in Bozen organisiert. Rund 40 Stipendiaten nutzten die Chance, um sich kennenzulernen und sich auszutauschen, zudem erhielten sie interessante und wertvolle Inputs in einer interaktiven Keynote in englischer Sprache von KI-Strategen Tristan Post. Dabei warf der Referent einen Blick auf die Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Arbeit und gab Tipps, wie man sich darauf vorbereiten könne.

Das Referat hatte mehrere interaktive Teile, bei denen die Veranstaltungsteilnehmenden ihren Wissensstand, aber auf Antworten auf offene Fragen einbringen konnten. Die Resonanz war entsprechend positiv, die Mitgestaltungsmöglichkeit und das gemeinsame Interagieren vom Referenten und den Teilnehmenden wurde gerne und aktiv wahrgenommen. Das Interagieren und Netzwerken wurde dann beim anschließenden Umtrunk, der von der Studentenorganisation MUA organisiert und von EURAC Resarch ausgerichtet worden war, weitergeführt. “Es freut uns sehr, dass die Möglichkeit des Vernetzens ebenso wie jene, sich konkrete Inputs für die eigene berufliche Zukunft zu holen, wahrgenommen wird. Dies bestärkt uns darin, auch künftig ähnliche Events zu organisieren”, hebt dazu Amtsdirektorin Nicol Mastella hervor.

In seinen Grußworten hob Bildungslandesrat Philipp Achammer die Bedeutung der anwesenden jungen Menschen hervor: “Die Leistungsstipendiatinnen und Leistungsstipendiaten sind wichtige Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen für unsere Gesellschaft. Als Politik arbeiten wir intensiv und in unterschiedlichsten Bereichen daran, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern, damit euer Wissen und euer Know-How künftig dazu beitragen, unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln.”

Leistungsstipendien: Ansuchen von 16. März bis 24. April stellen

Das Land Südtirol vergibt auch im kommenden Jahr wiederum Leistungsstipendien, für die Studienleistungen des akademischen Jahres 2024/25 wurden 182 Stipendien festgelegt. Das Stipendium beträgt 1392 Euro und wird an Studierende vergeben, die im abgelaufenen Studienjahr universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen besucht oder abgeschlossen haben. Die Leistungsstipendien werden über öffentliche Wettbewerbe (einen für Studien in Italien, einen für Studien im Ausland) einkommensunabhängig unter Berücksichtigung der Leistung vergeben. Berücksichtigt werden dabei neben den Studienleistungen auch das Erlangen von Sprachzertifikaten und die Teilnahme an internationalen Mobilitätsprogrammen. Der Antrag um ein Leistungsstipendium kann vom 16. März bis 24. April 2026 online über myCivis eingereicht werden, Informationen dazu gibt es im Landesamt für Hochschulförderung (hochschulfoerderung@provinz.bz.it, Leistungsstipendien Italien: 0471 413 379, Leistungsstipendien Ausland 0471 412 942).