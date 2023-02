lvh-Frauen für verlängerte Kindergartenzeit

Bozen – Die Frauen im Handwerk sprechen sich in der Debatte über verlängerte Kindergartenzeiten für das Trentiner Modell aus und plädieren generell für den Ausbau der Kinderbetreuung in Südtirol.

Die Debatte um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht neu. So stehen auch selbständige oder in einem Unternehmen mitarbeitende Frauen immer wieder vor der großen Herausforderung, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. „Jede berufstätige Frau wünscht sich flexiblere, einheitlichere und vor allem auch ganzjährliche Bildungs- und Betreuungsmodelle für Kinder bis zu 14 Jahren“, betont die Landesobfrau der Frauen im lvh Petra Holzer.

In diesem Sinne spricht sich die lvh-Landesgruppe der Frauen im Handwerk für eine Übernahme des Trentiner Kindergartenmodells aus. Trient ist die erste Provinz Italiens, die das Kindergartenjahr auf elf Monate verlängert hat und damit für positive Erfahrungen unter den Familien sorgt. „Gerade in Hinblick auf fehlende Mitarbeiter/innen sollten wir alles daransetzen, die Frauen so schnell wie möglich in den Beruf zurückzuholen. Ein entsprechendes Betreuungsangebot würde diese Entscheidung sicherlich beschleunigen und wir müssten nicht zu lange auf wertvolle Mitarbeiterinnen verzichten“, erklärt Holzer.

Zahlreiche Südtiroler Handwerksbetriebe versuchen dank ihrer kleinen Struktur bereits Arbeitsmodelle zu leben, welche eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Und dennoch wären landesweite und einheitlich geregelte Angebote hilfreich. „Leider haben wir das Ziel einer familienfreundlichen Berufswelt noch nicht erreicht. Solange qualitätsvolle Kinderbetreuungsangebote nicht flächendeckend vorhanden ist, kann keine langfristige wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität erzielt werden. Nur dann entsteht eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, betont Holzer.