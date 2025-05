lvh-Obmann Öhler kritisiert Fahrverbote für Südtiroler Transporteure scharf

Von: mk

Bozen – Die jüngsten Feiertagsfahrverbote an Christi Himmelfahrt auf den Transitstrecken zwischen Deutschland, Österreich und Italien haben den Frust im Warentransportgewerbe erneut angeheizt.

Am Donnerstag, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, kam der Warenverkehr über die Brennerachse nahezu vollständig zum Erliegen – mit massiven Auswirkungen auf Südtiroler Transportunternehmen. Alexander Öhler, Obmann der Warentransporteurinnen und -transporteure im lvh, schlägt Alarm: „Was wir derzeit erleben, ist eine systematische Behinderung grenzüberschreitender Mobilität – zu Lasten der Südtiroler Betriebe.“

Besonders kritisch sieht Öhler das bereits am Mittwochnachmittag beginnende Fahrverbot, das Südtiroler Lkw daran hindert, nach getaner Arbeit zurück in die Heimat zu fahren, während etwa Tiroler Frachtunternehmen weiterfahren dürften. „Diese Ungleichbehandlung ist nicht nur ungerecht, sie ist schlicht unannehmbar. Südtiroler Transporteurinnen und Transporteure werden einseitig blockiert, obwohl sie auf dem Rückweg sind. Das kann man nicht tolerieren“, so Öhler deutlich.

Tirol verschärft: Fahrverbote auf Landesstraßen ausgeweitet

Für weiteren Unmut sorgt die aktuelle Entscheidung der Tiroler Landesregierung, ab dem 18. April 2025 zusätzliche Fahrverbote auf niederrangigen Landesstraßen in den Bezirken Innsbruck, Kufstein, Imst und Reutte zu verhängen. Die Maßnahmen sollen laut Tirol dem Ausweichverkehr bei Staus vorbeugen. Konkret dürfen Kraftfahrzeuge – also nicht nur Lkw, sondern auch Pkw und Motorräder – an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie zu bestimmten Sonderterminen (Karfreitag, Tag der Deutschen Einheit) zwischen 7.00 und 19.00 Uhr nicht mehr auf Umfahrungsstrecken ausweichen, sofern sie nicht dem Ziel-, Quell- oder Anrainerverkehr zuzuordnen sind.

Die Tiroler Landesregierung spricht in ihrer Begründung von einer „Notwehrmaßnahme“ zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Verkehrsflüssigkeit. Alexander Öhler zeigt dafür wenig Verständnis: „Es ist ein Armutszeugnis, wenn man Verkehrspolitik mit dem Strafzettel betreibt. Die Leidtragenden sind wie immer die Betriebe, die auf funktionierende Lieferketten angewiesen sind – und das mitten in Europa.“

Öhler fordert, endlich klare und faire Regelungen für den Transitverkehr zu schaffen, die nicht einseitig auf dem Rücken einzelner Regionen ausgetragen werden. „Es kann nicht sein, dass Südtiroler Unternehmen zum Spielball nationaler oder regionaler Verkehrsstrategien werden. Wir brauchen Koordination – keine Isolation“, stellt der lvh-Obmann unmissverständlich klar. „Der freie Warenverkehr darf kein Lippenbekenntnis bleiben“, so Öhler abschließend.