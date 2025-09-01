Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Macht Sinn: Wearables immer wieder ablegen
Regelmäßige Tragepausen helfen der Haut, sich zu regenerieren

Macht Sinn: Wearables immer wieder ablegen

Montag, 01. September 2025 | 09:44 Uhr
Regelmäßige Tragepausen helfen der Haut, sich zu regenerieren
APA/APA/dpa/gms/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Fitnesstracker oder Smartwatch sind im Alltag nützlich, aber sie sollten zwischendurch immer wieder runter vom Handgelenk. Darauf weist die Zeitschrift “Computer Bild” (Ausgabe 19/2025) hin.

Hautreizungen vermeiden

Zum einen braucht die Haut eine Pause. Denn vor allem bei Hitze sammelt sich unter den Geräten schnell Schweiß, der juckende Hautreizungen auslösen kann. Wer solche Rötungen bemerkt, sollte das Gerät sofort abnehmen und erst nach dem Abheilen wieder tragen.

Achtung: Gerade bei einer langen Akkulaufzeit der Wearables kann man das Absetzen schon mal vergessen – doch selbst die Hersteller empfehlen regelmäßige Tragepausen.

Geräte schonen

Zum anderen geht es um die Geräte: Bei direkter Sonne können Smartwatches überhitzen, Features deaktiviert oder sogar beschädigt werden. Deshalb besser beim Sonnenbaden abnehmen und an einem kühlen Ort ablegen, heißt es in der “Computer Bild”.

Außerdem sollten Sie Smartwatch und Fitnesstracker regelmäßig säubern und nach dem Schwimmen Chlor oder Salzwasser abspülen. Gereinigt wird bei wasserfesten Modellen einfach mit lauwarmem Wasser oder etwas Reinigungsalkohol. Am Ende immer gut abtrocknen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Kommentare
64
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Kommentare
24
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Kommentare
24
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Reinhold Messner gab Ehefrau zum zweiten Mal das Ja-Wort
18
Reinhold Messner gab Ehefrau zum zweiten Mal das Ja-Wort
Studie: Deutsche Autozulieferer verlieren Marktanteile
18
Studie: Deutsche Autozulieferer verlieren Marktanteile
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 