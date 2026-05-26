Maßgeschneiderte Nachhaltigkeit für Unternehmerinnen

Von: luk

Bozen/Riga – In Lettlands Hauptstadt Riga fand das Abschlusstreffen des europäischen Projekts WomenESEPack statt, das sich den Kompetenzen von UnternehmerInnen im Bereich Nachhaltigkeit widmet. Durch die Zusammenarbeit der Projektpartner entsteht eine neue Vereinbarung zur wirtschaftlichen Kooperation zwischen der Handelskammer Bozen und der lettischen Industrie- und Handelskammer (LCCI). Das kostenlose E-Learning-Angebot „Women & Sustainability“ ist nun für alle zugänglich, die sich für nachhaltige Innovation interessieren.

Nach 16 Monaten nähert sich das europäische Projekt WomenESEPack dem Ende. Die durch Erasmus+ mitfinanzierte Initiative zielte darauf ab, die Kompetenzen von Unternehmerinnen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Innovation zu fördern. Am 22. Mai trafen sich die Projektpartner – die Handelskammer Bozen, die lettische Industrie- und Handelskammer (LCCI) sowie das ungarische Unternehmen Center for Systems Innovation (CSI) – im lettischen Riga zur offiziellen Präsentation.

Das Treffen gliederte sich in zwei Teile: Während vormittags eine öffentliche Online-Präsentation mit allen interessierten Stakeholdern stattfand, kam es am Nachmittag zum internen Austausch zwischen den Projektpartnern. Dabei wurden die erreichten Ergebnisse besprochen und operative Details im Hinblick auf den Projektabschluss Ende Juni festgelegt.

Im Rahmen dieser europäischen Zusammenarbeit hat die Handelskammer Bozen ihre Beziehungen zum Baltikum durch ein Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“) mit der Handelskammer Riga gestärkt. Handelskammerpräsident Michl Ebner hat sich für das Abkommen stark gemacht und betonte die strategische Bedeutung: „Mit der Unterzeichnung dieses Memorandums möchten wir die Grundlage für eine langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Südtirol und Lettland schaffen. Das Ziel ist es, den direkten Austausch zwischen unseren Unternehmen zu fördern und neue Möglichkeiten für gemeinsame Innovationen und wirtschaftliches Wachstum zu schaffen.“

Dank des europäischen Projekts WomenESEPack bietet der Bereich Enterprise Europe Network – EEN und das WIFI der Handelskammer Bozen die kostenlose Weiterbildung „Women & Sustainability“ an, die sich speziell an Unternehmerinnen richtet, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte in ihre Unternehmensstrategien integrieren möchten. Der E-Learning-Kurs ist sowohl auf Italienisch als auch auf Deutsch verfügbar und bleibt dauerhaft auf dem Portal des WIFI der Handelskammer Bozen zugänglich. Diese flexible Lernform ermöglicht es allen interessierten Unternehmerinnen, sich entsprechend ihres eigenen Tempos und ihrer Bedürfnisse mit den Grundlagen ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Die Wirksamkeit des Ausbildungsprogramms „Women & Sustainability“ wird durch sechs Video-Interviews mit Teilnehmerinnen belegt, die auf dem YouTube-Kanal der Handelskammer veröffentlicht wurden. In diesen Videos berichten die Unternehmerinnen über ihre Eindrücke und darüber, wie der Kurs ihre unternehmerische Sichtweise beeinflusst hat. Zu den Interviewpartnern in den Videos gehören: Patricya Montefusco, angehende Unternehmerin; Laura Frascarelli, Nachhaltigkeits-Spezialistin und Übersetzerin, BBT SE; Laura Prato, PR-Marketing, Sicur Tyres Goup GmbH; Sonia Battistutta, Senior Partner, Time Project KG; Michaela Parlavecchio, Mitbegründerin von Frabiatofilm & studio fuoriposto; Marion Künig, Mitbegründerin von so.you.

Durch diese Weiterbildung erwerben heutige und zukünftige Unternehmerinnen nützliche Fähigkeiten, um ihre Tätigkeiten an innovative Managementstandards anzupassen – ein Aspekt, der immer stärker den Zugang zu Finanzierungen und die Beziehungen zu den Geschäftspartnern beeinflusst. Die erworbenen Kompetenzen stellen ein strategisches Unterscheidungsmerkmal dar, das dabei hilft, am Markt wettbewerbsfähiger zu sein.