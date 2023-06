Matura in der Berufsschule, ohne aus dem Berufsleben aussteigen zu müssen

Bozen – Über einen zweijährigen berufsbegleitenden Lehrgang kombiniert mit einem Lehrvertrag ist es möglich, die Matura in der Berufsschule zu erhalten, ohne aus dem Berufsleben aussteigen zu müssen. Darauf macht der Handwerkerverband lvh aufmerksam.

Die Anmeldefrist zum Vorbereitungskurs an der Landesberufsschule Bozen läuft noch bis 09. Juni 2023.

Ab dem Schuljahr 2024/25 können sich junge Menschen, die in bestimmten technischen Berufen eine Lehre abgeschlossen haben, berufsbegleitend auf die Matura vorbereiten. Das in Italien einzigartige Modell wurde 2019 erstmals als Pilotprojekt durchgeführt. Es sieht vor, dass interessierte Personen einen zweijährigen Lehrvertrag abschließen und parallel dazu an der Berufsschule für Handwerk und Industrie in Bozen den Matura-Lehrgang besuchen.

Im Vorfeld, das heißt im Schuljahr 2023/24, müssen Anwärterinnen und Anwärter zudem einen 60-stündigen Vorbereitungslehrgang erfolgreich absolvieren.

Die Anmeldefrist für diesen gilt noch bis 09. Juni 2023.

Über diesen Weg soll es Absolventinnen und Absolventen der Lehre ermöglicht werden, bis zur Matura zu gelangen, ohne dafür ihre Arbeitsstelle kündigen zu müssen.

Dazu zugelassen sind Personen, die bis zu 24 Jahre alt sind und die Lehrabschlussprüfung in einem der folgenden Berufe abgelegt haben oder im Schuljahr 2022/23 ablegen, sowie für Absolventinnen und Absolventen einer vierjährigen Berufsfachschule in einem der genannten Bereiche, die bereits arbeiten:

• Elektrotechniker

• Fachmann oder Fachfrau für Applikationsentwicklung

• Fachmann oder Fachfrau für Informationstechnologie

• Kälte- und Klimatechniker

• Maschinenbaumechaniker

• Schlosser

• Schmied

• Tischler

• Werkzeugmacher

Bei den Fachschulabschlüssen sind es die Berufsbildungsdiplome

• Elektrotechniker

• Holztechniker

• Metalltechniker

• Informatiker

Anmeldungen direkt bei der Landesberufsschule Bozen unter: rosy.piaia@schule.suedtirol.it