Medizinstudium: Vorbereitungskurse für Aufnahmeprüfungen in Italien

Bozen – Ziel der Vorbereitungskurse ist, die angehenden Studentinnen und Studenten bestmöglich auf jene Aufnahmeprüfungen vorzubereiten, die italienische Universitäten für ein Medizinstudium sowie für die Ausbildung in verschiedenen Gesundheitsberufen vorsehen. Organisiert werden die Vorbereitungskurse vom Studieninformationsdienst der Landesabteilung für Bildungsförderung in Zusammenarbeit mit dem Verein Movimento Universitario Altoatesino (MUA).

Die Vorbereitungskurse zielen auf zwei unterschiedliche Ausbildungswege an italienischen Universitäten ab, die jeweils eine Aufnahmeprüfung vorsehen: Zum einen gibt es einen Vorbereitungskurs in italienischer Sprache, bei dem Universitätsdozenten und Tutoren angehende Medizinstudentinnen und Medizinstudenten auf die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium vorbereiten. Der zweite Vorbereitungskurs – einer in deutscher und einer in italienischer Sprache – richtet sich hingegen an all jene, die sich bestmöglich auf die Aufnahmehürde für Sanitätsberufe vorbereiten möchten.

Der Vorbereitungskurs zur Aufnahmeprüfung für ein Medizinstudium in Italien beginnt am 27. Juli 2020 und dauert 13 Tage: Die ersten sechs Kurstage sind dafür vorgesehen, das Wissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Fächern Chemie, Biologie, Anatomie, Mathematik, Physik und Logik aufzufrischen: Fünf weitere Kurstage sehen einen praktischen Teil für die Vorbereitung auf das Aufnahmeverfahren vor. Die verbleibenden zwei Tage werden für die Testsimulation genutzt. Für Teilnehmer aus Südtirol beträgt die Kursgebühr 160 Euro. Jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ihren Wohnsitz nicht in Südtirol haben, bezahlen 450 Euro oder können sich für das Kursangebot in Trient entscheiden.

Am 23. Juli 2020 hingegen beginnen die Vorbereitungskurse für all jene, die sich an einer italienischen Universität in einem Gesundheitsberuf ausbilden möchten – beispielsweise die Ausbildung zur Krankenpflegerin und zum Krankenpfleger, zur Physiotherapeutin und zum Physiotherapeuten oder in Geburtshilfe. Angeboten wird jeweils ein Kurs in deutscher und italienischer Sprache. Die Kurse dauern sechs Tage und sind jenen Interessierten vorbehalten, die in Südtirol ansässig sind. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro. Vier Tage dienen dazu, die Fächer Chemie, Biologie, Mathematik, Physik und Logik aufzufrischen, zwei Tage hingegen der Wiederholung und Testsimulation. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Das Angebot richtet sich auch an jene, die ihre Ausbildung an der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen absolvieren wollen.

Alle Vorbereitungskurse finden am Sitz des MUA in Bozen, Florenzstraße 51, statt.

Weitere Informationen findet man auf den Internetseiten der Südtiroler Landesverwaltung und der MUA oder unter der E-Mail-Adresse mua@upad.it.

Telefonische Auskunft zum Vorbereitungskurs für die Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium erhalten Interessierte unter 0471 921023, zu den Vorbereitungskursen für Sanitätsberufe unter 0471 933197.