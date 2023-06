Mehr Praktika und Auslandserfahrungen für Studierende der unibz

Bozen – Der Jahresbericht des AlmaLaurea-Konsortiums zieht Bilanz über das Profil der Absolventinnen und Absolventen und deren Leistungen nach dem Studium. Dabei richtet sich das Augenmerk ganz klar auf die Zeit nach dem Studium: Beschäftigungsquote und Gehalt sind ein Jahr nach Studienabschluss höher als im restlichen Italien, und die Absolventen der Freien Universität Bozen zeichnen sich auch durch die höhere Bereitschaft aus, während des Studiums Praktika zu absolvieren und Auslandserfahrungen zu sammeln.

Heute Nachmittag hat das Konsortium AlmaLaurea – dem 77 italienische Universitäten angehören – zwei Berichte zu Profil und Beschäftigungsstatus italienischer Studienabsolventen veröffentlicht. Untersucht wurden die Bildungsleistungen von 281.000 Hochschulabsolventen im Jahr 2022, hinzu kommt der Blick auf Absolvent*innen und ihren Beschäftigungsstatus ein, drei und fünf Jahre nach Studienabschluss.

Wer sind die Absolvent*innen der Freien Universität Bozen?

Für den 25. Bericht dieser Art wurden 836 Absolvierende der Freien Universität Bozen befragt. 437 von ihnen verfügen über einen Bachelorabschluss, 209 über einen zweijährigen Masterabschluss und 190 über den Abschluss eines einstufigen Masterstudiengangs (Bildungswissenschaften für den Primarbereich). Auffallend ist – angesichts des dreisprachigen Angebots der unibz nicht überraschend – der hohe Anteil internationaler Studierender im Vergleich zum nationalen Durchschnitt. Der Anteil von Studienabgänger mit ausländischer Staatsbürgerschaft liegt bei insgesamt 13,4 Prozent. Aufgeschlüsselt auf die Studiengänge sind es 11,2 Prozent bei den dreijährigen Bachelorprogrammen (3,3 im italienischen Durchschnitt) und 29,2 Prozent bei den zweijährigen Masterstudiengängen (6,8 im italienischen Durchschnitt). 26,4 Prozent der Absolvent*innen stammen von außerhalb der Region (beim Bachelor sind es 35 Prozent, bei den zweijährigen Masterprogrammen 30,1 Prozent).

Die Stärke der unibz: Pflichtpraktika und Auslandsaufenthalte

74,1 Prozent der unibz-Absolvierenden haben während des Studiums ein anerkanntes Praktikum absolviert. Bei den Absolvent*innen der Bachelorprogramme sind es 80 Prozent (Italienweit 58,5 Prozent) und bei den zweijährigen Masterstudien 61,6 Prozent (Italienweit 61,8 Prozent).

Auffallend hoch die Auslandserfahrung gegenüber anderen Universitäten: 19 Prozent der Abgänger eines dreijährigen Studiums (5,9 Prozent Italienweit) und 20,2 Prozent der einstufigen Magisterstudien (18,3 Italienweit) haben einen von ihrem Studiengang anerkannten Studienaufenthalt im Ausland verbracht (in erster Linie ein Erasmusprogramm). Bereits 79,7 Prozent aller Absolventen verfügten bereits während ihres Studiums einen Arbeitsplatz: 79,1 Prozent bei Bachelorstudiengängen (64 in ganz Italien) und 71,2 Prozent bei den zweijährigen Masterstudiengängen (66,7 in ganz Italien). Der Unterschied ist auch bei den einstufigen Masterprogramme deutlich sichtbar: 89,9 Prozent gegenüber 56,8 Prozent.

Zufriedenheit mit dem Studium

Um die Zufriedenheit mit der gerade abgeschlossenen Universitätserfahrung zu analysieren, hat AlmaLaurea die Meinung der Absolventen zu bestimmten Themen abgefragt. 86,2 Prozent der Absolvierenden sind mit ihrem Verhältnis zu ihren Lehrenden zufrieden und 82,4 Prozent halten die Studienbelastung während ihres Studiums für angemessen. Was die von der Universität zur Verfügung gestellte Infrastruktur betrifft, so sehen 89,9 Prozent der Befragten die Vorlesungsräume den Ansprüchen entsprechend gut. Ganz allgemein erklärten sich 84,5 Prozent mit der Universitätserfahrung insgesamt zufrieden.

Vom Hörsaal in die Arbeitswelt. Die Erhebung der Beschäftigungssituation

An der Umfrage zur Beschäftigungssituation nahmen 1.284 Absolventen der Freien Universität Bozen teil. Die Daten konzentrieren sich auf die Analyse der Leistungen derer in Bachelor- und Master-Studiengängen, die die Universität im Jahr 2021 beendet haben. Sie wurden ein Jahr nach ihrem Abschluss befragt. Hinzu kommen jene, die 2017 ihr Bachelor- und Master Studium beendet haben und in einem Abstand von fünf Jahren nochmals befragt wurden.

Bachelor-Absolvierende ein Jahr nach ihrem Abschluss

An der Umfrage nahmen 462 Personen des Studienjahrgangs 2021 teil, die ein Jahr nach ihrem Studienabschluss (2022) befragt wurden. Demnach entschieden sich 56,5 Prozent dafür, ihre Ausbildung mit einem Master fortzusetzen.

Nach einem Jahr sind noch 55 Prozent an der Universität eingeschrieben. Für eine detailliertere Analyse hat AlmaLaurea daher die Beschäftigungsleistung von Hochschulabsolventen untersucht, die sich nach ihrem Abschluss dafür entschieden haben, direkt in den Arbeitsmarkt einzutreten. Ein Jahr nach dem Studienabschluss liegt die Beschäftigungsquote (alle Personen, die einer bezahlten Tätigkeit, Arbeit oder Ausbildung nachgehen, gelten als beschäftigt) bei 83,3 Prozent (75,4 Prozent auf nationaler Ebene). Das Durchschnittsgehalt liegt bei 1.569 Euro netto pro Monat und ist damit höher als der nationale Wert von 1.332 Euro.

Absolvent*innen eines Masters ein und fünf Jahre nach Studienabschluss

Ein Jahr nach ihrem Master-Abschluss im Jahr 2021 wurden insgesamt 353 Absolventen kontaktiert. Davon haben 176 einen zweijährigen Master und 177 einen einjährigen Master besucht. Hinzu kommen 174 Absolventen, die 2017 ihr Studium abgeschlossen und im Abstand von fünf Jahren kontaktiert wurden (79 von ihnen blicken auf zweijährige Masterabschlüsse und 83 auf einstufige Masterabschlüsse). Unter den Absolventinnen und Absolventen von 2021, die ein Jahr nach ihrem Abschluss befragt wurden, liegt die Beschäftigungsquote bei 87,1 Prozentgegenüber 77,1 Prozent Italienweit. Die Zahl wird auch dadurch beeinflusst, dass bereits berufstätige Personen sich in Masterprogramme einschreiben. Das Durchschnittsgehalt beträgt 1.664 Euro netto pro Monat (1.366 Euro, nationaler Wert). Die Beschäftigungsquote von Hochschulabsolventen liegt fünf Jahre nach ihrem Abschluss bei 92,8 Prozent (italienweit 88,7 Prozent), wobei sich das Lohngefälle zum Rest Italiens verringert. Die Gehälter erreichen im Durchschnitt 1.855 Euro netto pro Monat (gegenüber dem nationalen Durchschnittswert von 1.697 Euro).

Abschießend: Wo arbeiten Absolvent*innen von Masterprogrammen? Der öffentliche Sektor steht mit 58,3 Prozent an der Spitze. 37,9 Prozent sind in der Privatwirtschaft beschäftigt, 3,9 Prozent arbeiten im gemeinnützigen Sektor. Der Dienstleistungssektor beschäftigt 93,2 Prozent, während in der Industrie 5,8 Prozent und in der Landwirtschaft ein Prozent tätig sind.