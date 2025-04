Vortrag von Roger Pycha am 10. April in Karneid

Von: Ivd

Karneid – Wer hat sie nicht: Probleme. Mal sind es kleine und leicht lösbare, mal größere und vermeintlich nicht zu bewältigende. Wie man mit Problemen umgehen kann, ohne sich darin zu verstricken, zeigt Psychiater und Psychotherapeut Roger Pycha bei einem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe ICH am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr im Haus der Dorfgemeinschaft in Karneid auf.

Die einen ignorieren sie, andere hingegen können an gar nichts anderes mehr denken: Probleme. Probleme sind nicht nur unangenehm, sondern können zu einer wahren Herausforderung werden. Wie aber löst man ein Problem, ohne sich darin zu verstricken und das Problem über Tage oder Wochen sprichwörtlich zu wälzen? Wie kann man ein Problem analysieren und konkret angehen? Wie vermeidet man, dass mögliche Lösungen zu neuen Problemen führen und wie kann es umgekehrt gelingen, durch eigene oder fremde Hilfe aus diesem Kreislauf auszubrechen? Darüber spricht Roger Pycha im Rahmen der Vortragsreihe ICH am 10. April um 19.30 Uhr im Haus der Dorfgemeinschaft in Karneid. Pycha ist Psychiater und systemischer Psychotherapeut, Primar des Psychiatrischen Dienstes Brixen, Sachverständiger in Fragen der Suizidprävention und wissenschaftlicher Leiter der European Alliance Against Depression für Italien und Südtirol, die diese Veranstaltungsreihe mitträgt.

Der Abend mit Roger Pycha zum Thema „Meine Probleme: Ich kann sie mehren oder mindern, aber wie?“ ist der letzte der Vortragsreihe ICH, bei der seit der Auftaktveranstaltung im November 2024 insgesamt sieben Experten über verschiedene gesundheitliche Themen referiert haben. Am Samstag, 17. Mai 2025 um 19.30 Uhr in der Halle der X-Timber AG im Eggental schließen die Initiatoren die Veranstaltungsreihe ab, zu Gast ist Bestsellerautorin, Expeditionsleiterin und Coach Sonja Piontek, die zum Thema „Hinter der Komfortzone beginnt dein wahres ICH“ nicht nur über ihre persönlichen Schicksalsschläge spricht, sondern vor allem Impulse für ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben geben wird.