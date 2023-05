„Meins für Euch“ für den Abschied

Branzoll – Das Sterben gehört zum Leben dazu, dennoch will sich niemand so wirklich damit auseinandersetzen. Irgendwann aber wird es notwendig. Um da nicht völlig unvorbereitet zu sein, hat die Caritas Hospizbewegung die Themenmappe „Meins für Euch“ zusammengestellt. Über diese und was es am Lebensende alles zu berücksichtigen gilt, damit nichts unerledigt bleibt, was auch beim Abschied hilft, darüber informiert die Caritas Hospizbewegung am Mittwoch, 7. Juni, im Bürgersaal von Branzoll.

Wichtige „letzte Dinge“ können bürokratische, gesundheitliche oder soziale Angelegenheiten sein, aber auch der letzte Wille, der in einem Testament niedergeschrieben wird; auch Fragen zu den Themen Sterben und Tod rücken da in den Vordergrund und was es besonders am Lebensende braucht.

Über alle diese wichtigen letzten Dinge wird die Caritas Hospizbewegung bei einem Vortrag informieren, zu dem sie alle Interessierten am 7. Juni um 18.30 Uhr in den Bürgersaal in Branzoll einlädt. Als Hilfestellung für Zuhause wird dort auch die Mappe „Meins für Euch“ verteilt.