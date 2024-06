Mensabetriebe und Gemeinschaftsverpflegung: Streik am 4. Juni

Von: mk

Bozen – Auch in Südtirol wird am Dienstag, den 4. Juni im Bereich Mensen und Gemeinschaftsverpflegung gestreikt. Zum Arbeitsausstand rufen die Fachgewerkschaften Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, UilTucs sowie der ASGB auf.

Der Protest richtet sich gegen die Entscheidung der Betriebe des Bereichs Mensen und Gemeinschaftsverpflegung, welche den beiden Arbeitgeberverbänden ANIR Confindustria und ANGEM angeschlossen sind, den Verhandlungstisch zur Erneuerung des Kollektivvertrags „Nichtbeherbergungsbetriebe und Gemeinschaftsverpflegung“ zu verlassen und einen eigenen Kollektivvertrag zu verlangen.

Am Streiktag findet um 10.00 Uhr in der Roenstraße in Bozen vor den Schulen Archimede/Longon eine Protestaktion statt.

Um 10.00 Uhr laden die Gewerkschaften die Medien zu einer Pressekonferenz ein, um die Gründe für die Protestaktion zu erläutern.