Meran 2000: Neue Kabinenbahn Naifjoch eingeweiht

Meran – Die neue Kabinenbahn Naifjoch ist seit Dezember 2022 das neue Highlight im Ski- und Wandergebiet Meran 2000. Gestern wurde sie nun offiziell eingeweiht und von Pfarrer Albert Pixner gesegnet. Mit dabei waren auch Landesrat Daniel Alfreider sowie Finanz- und Sportstadtrat Nerio Zaccaria.

Nach acht Monaten Bauzeit ist die neue Aufstiegsanlage von Doppelmayr in Betrieb und befördert Wintersportler*innen seither in etwas mehr als sechs Minuten von der Bergstation Meran 2000/Zone Piffinger Köpfl ins hintere Skigebiet bis kurz vor die Waidmannalm. Damit ersetzt die neue Kabinenbahn den 1991 erbauten und inzwischen obsoleten Sessellift Piffing.

Mit der neuen Kabinenbahn wurde auch die Naifjochpiste reaktiviert. Diese wurde bereits in der Vergangenheit genutzt. Nun wurde ein Teil des bestehenden Skiwegs so modelliert, dass die Aufstiegsanlagen am Piffinger Köpfl mühelos erreicht werden können.

„Mit der neuen Kabinenbahn wurde Meran 2000 als Naherholungszone für Familien, Sport- und Naturbegeisterte und vor allem für die Burggräfler noch attraktiver gemacht“, so der Präsident der Meran 2000 Bergbahnen AG, Andreas Zanier.

Barrierefreier Einstieg

Im Sommer wird der Betrieb auf eine energiesparende Pendelbahn umgestellt, und ermöglicht es Wanderer*innen, von der Bergstation Meran 2000/Zone Piffinger Köpfl bis zur Mittelstation Naifjoch zu gelangen. Von dort haben diese die Möglichkeit, weiter bis ins hintere Gebiet zu wandern, oder bequem in der Gondel zurückzukehren. Die neuen Premium-Kabinen der Linie „OMEGA V“ bieten im Sommer einen barrierefreien Einstieg und somit eine unkomplizierte Fahrt mit Rollstühlen und Kinderwägen.

Innovativer Pendelbetrieb

Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, insbesondere der Energie, ist der Meran 2000 Bergbahnen AG ein wichtiges Anliegen. „Zu diesem Zweck wurde ein innovativer Pendelbetrieb entwickelt, der es ermöglicht, den Betrieb mit einer Person an der Mittelstation zu betreiben. Es war uns eine Ehre, ein so wichtiges Projekt in der Nähe unseres Firmensitzes zu realisieren und vor allem ein maßgeschneidertes System für die speziellen Anforderungen des Gebietes Meran 2000 am Naifjoch zu schaffen”, so Georg Gufler, Geschäftsführer von Doppelmayr Italien.

Harmonisch in die bestehende Naturlandschaft eingegliedert

Die landschaftsschonende Einbindung der Aufstiegsanlage war bei der Planung ein wesentlicher Punkt und gleichzeitig Hauptaugenmerk des architektonischen Planungswettbewerbs, bei welchem die Planer von ARTEC Architekten Wien | Vienna mit ihrem Vorschlag die Jury überzeugten. Mit der Absenkung des Zustiegsniveaus, der Angleichung der Höhenlage auf ein einheitliches Niveau bis zu den nächstgelegenen Stützen, der Verschränkung der Bahnstation mit der Höhenlinie des Gipfelplateaus und der Verbindung der Aussichtsterrasse auf dem Dach mit der natürlichen Topografie, wird die neue Station harmonisch in die bestehende Naturlandschaft eingegliedert. „Die Mittelstation mit seiner Verkleidung aus Corten und der Panoramaterrasse ist sicher das Highlight der Kabinenbahn Naifjoch“, so Zanier.

Meran 2000 leistungs- und konkurrenzfähig halten

Auf die Bewältigung der aufwändigen Planungs- und Bauphasen konnte bei der Einweihung am Freitag nun mit Stolz zurückgeblickt werden. Präsident Andreas Zanier dankte der Provinz Bozen und den Aktionären der Meran 2000 Bergbahnen AG (die Gemeinde Meran hält 64,20 Prozent der Aktien der Gesellschaft) für die finanzielle Unterstützung, aber auch dem scheidenden Verwaltungsrat unter der Führung der ehemaligen Präsidentin Sonja Pircher, welche das Projekt Kabinenbahn Naifjoch in Angriff genommen hat. Sein Dank galt zudem allen Partner*innen und Mitarbeiter*innen für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Erfreut über das gelungene Projekt zeigte sich auch Finanz- und Sportstadtrat Nerio Zaccaria. “Unser Ziel ist es, das Gebiet Meran 2000 leistungs- und konkurrenzfähig zu halten, um den Bürger*innen und den Gästen die bestmöglichen Dienstleistungen anbieten zu können”, betonte Zaccaria.

Spektakuläres 360-Grad-Panorama

Nach einer gemeinsamen Fahrt mit der neuen Kabinenbahn Naifjoch zur Mittelstation fand dort die Segnung durch Pfarrer Albert Pixner statt. Im Anschluss daran konnte das Highlight, die begehbare Dachterrasse der Mittelstation, begutachtet werden. Auf dem Aussichtspunkt angekommen, erwartet die Besucher*innen ein spektakuläres 360-Grad-Panorama auf die umliegenden Bergketten und den Meraner Talkessel.