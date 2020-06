Meran: Bike Sharing wird wieder in Betrieb genommen

Bozen – Der aufgrund der Covid-19-Krise vorübergehend eingestellte Bike-Sharing-Dienst soll wieder in Betrieb genommen werden. Dies hat die Stadtregierung in ihrer heutigen Sitzung beschlossen. Die Fahrräder werden zwei Mal am Tag desinfiziert.

Das zukunftsweisende Pilotprojekt Bike Sharing startete in Meran Ende November 2019 als Teil des Interreg-Projekts MENTOR. An vier Stationen wurden 60 Citybikes zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung gestellt. Diese Dienstleistung musste am 24. März wegen der sanitären Notsituationen eingestellt werden. Nun hat das Amt für Umwelt und Ökologie die notwendigen Maßnahmen erarbeitet, um die Sicherheit der NutzerInnen zu gewährleisten, sodass der Leihservice wieder starten kann. In seiner heutigen Sitzung hat die Stadtregierung hierfür grünes Licht gegeben.

“Die alte Radverleihstelle am Bahnhof wurde zu Beginnn dieses Jahres endgültig geschlossen. Jene an der Piavestraße wird aller Voraussicht nach bis Herbst aus Sicherheitsgründen nicht öffnen können. Umso wichtiger ist es jetzt, wo wieder die regionale Bewegungsfreiheit herrscht, dass BürgerInnen und Gäste die Drahtesel des automatisierten Bike-Sharing-Dienstes benutzen können, um sich in der Innestadt zu bewegen”, betonte Stadträtin Madeleine Rohrer.

Die regelmäßige Reinigung der Fahrräder wird von Montag bis Samstag zwei Mal am Tag von der Genossenschaft Car Sharing im Auftrag der Gemeinde durchgeführt. An den vier Stationen (am Sandplatz, am Kornplatz, am Bahnhof Meran und am Bahnhof Untermais) werden Hinweisschilder angebracht, um den NutzerInnen die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen zu erläutern – wie etwa das Tragen von Einweghandschuhen beim Fahradfahren und die Einhaltung der Abstände, falls an der Verleihstelle mehrere Personen stehen.