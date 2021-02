Meran: Ein Sozialstadtplan für Menschen in Not

Meran – In der Corona-Krise sind immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen. Welche Hilfsangebote zur Verfügung stehen, zeigt der neu erarbeitete Sozialstadtplan in Meran.

Das Amt für Sozialwesen der Stadtgemeinde Meran hat in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Informatik und Innovation und den hiesigen Vereinigungen einen Sozialstadtplan ausgearbeitet, der bedürftigen Personen eine Übersicht über sämtliche vom sozialen Netzwerk der Stadt Meran gewährleisteten Dienstleistungen bietet.

Darin finden Bürger nützliche Adressen und Kontaktinformationen sowie die Öffnungszeiten der verschiedenen Ämter bzw. Dienststellen.

Die Sozialstadtpläne, die in allen öffentlich zugänglichen Büros zur Verfügung gestellt werden können, sind in Papierform im Büro 134 im ersten Stock des Rathauses in der Laubengasse 192 erhältlich.