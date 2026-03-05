Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Mercosur – Brasilien ratifiziert Freihandelsabkommen
Die EU exportieren unter anderem Autos nach Südamerika

Mercosur – Brasilien ratifiziert Freihandelsabkommen

Donnerstag, 05. März 2026 | 02:02 Uhr
Die EU exportieren unter anderem Autos nach Südamerika
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Brasilien hat am Mittwoch (Ortszeit) nach Argentinien und Uruguay als drittes Land das Mercosur-Freihandelsabkommen mit der EU ratifiziert. Nach dem brasilianischen Abgeordnetenhaus hat nun auch der Senat zugestimmt. In Paraguay muss das Abkommen noch im Unterhaus des Kongresses verabschiedet werden.

Die Zustimmung der Parlamente der südamerikanischen Mercosur-Mitglieder – Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay – ist notwendig, damit das Handelsabkommen in Kraft treten kann. Aufseiten der EU hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende Februar angekündigt, das Abkommen trotz einer noch ausstehenden Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union vorläufig anzuwenden.

Das Handelsabkommen der EU mit dem Mercosurraum, über das mehr als zwei Jahrzehnte verhandelt wurde, soll eine der weltweit größten Freihandelszonen schaffen und die meisten Zölle auf beiden Seiten abschaffen. Während die Europäer unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik exportieren, liefern die Mercosur-Länder hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe nach Europa.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
49
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
45
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
38
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
37
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
35
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 