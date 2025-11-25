Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Merz bittet deutsche Wirtschaft um Geduld bei Reformen
Kanzler Merz hat hart an Reformfähigkeit Deutschlands zu zu kauen

Merz bittet deutsche Wirtschaft um Geduld bei Reformen

Dienstag, 25. November 2025 | 16:45 Uhr
Kanzler Merz hat hart an Reformfähigkeit Deutschlands zu zu kauen
APA/APA/dpa/Christian Charisius
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat die Wirtschaft bei grundlegenden Reformen um Geduld gebeten. “Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Schnellboot. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Dickschiff, jedenfalls ein ziemlich großer Tanker, mit ziemlich großen Motoren. Aber auch einen solchen großen Tanker fahren Sie nicht innerhalb von wenigen Tagen wie ein Schnellboot mal eben im 180-Grad-Winkel in die andere Richtung”, sagte CDU-Chef vor Arbeitgebervertretern.

Ein Umsteuern brauche seine Zeit – insbesondere, wenn sich Strukturen über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verfestigt hätten, gab Merz zu bedenken. Deutschland – mit Abstand der wichtigste Handelspartner Österreichs – habe nicht erst seit kurzem ein strukturelles Problem.

Verweis auf bisherige Maßnahmen

Der Regierungschef betonte, seine Regierung habe bereits vieles auf den Weg gebracht. Er nannte steuerliche Entlastungen für Firmen, eine Wende in der Migrationspolitik, Maßnahmen für weniger Bürokratie und geringere Energiekosten. Diese würden ihre Wirkung entfalten. Er kündigte außerdem erneut Strukturreformen der Sozialsysteme an.

Merz sprach zum anderen von geopolitisch großen Veränderungen und einer “brutalen Wirklichkeit”: Er nannte den Ukraine-Krieg, autoritäre Systeme auf der Welt, ein nach außen aggressiv auftretendes China und einen US-Präsidenten, der mit Zöllen versuche, “America first” durchzusetzen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
115
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
54
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
36
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
26
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
26
Zank zwischen Knoll und SVP
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 