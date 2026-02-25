Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Merz kündigt in China Airbus-Deal an
Merz kündigt in China Airbus-Deal an

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 14:51 Uhr
Von: APA/dpa

China will nach Worten des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) eine größere Bestellung bei Airbus aufgeben. “Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine größere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird”, sagte Merz nach dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef in Peking.

“Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden”, erklärte er weiter. Weitere Details zur Höhe der Kaufsumme oder bis wann der Deal vollzogen werden soll, nannte Merz nicht.

Kanzler lobt Reisediplomatie

In Bezug auf China und Deutschland erklärte der Kanzler, dass zwei der drei größten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel trieben, entfalte eine große Kraft. Man sehe am Beispiel Airbus: Es lohne sich, solche Reisen zu unternehmen.

Es habe eine Reihe weiterer Themen “für einige Unternehmen” gegeben, die aber noch nicht endgültig entschieden seien, sagte Merz. “Wir haben weitere Verträge in Aussicht, die geschlossen werden”, erklärte der CDU-Politiker. Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch mit Ministerpräsident Li Qiang und Xi getroffen. Deutschland und China unterzeichneten zudem fünf Regierungsvereinbarungen, auch mit Wirtschaftsbezug unter anderem im Bereich Schweinefleisch.

