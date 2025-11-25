Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Meta liebäugelt mit Googles KI-Prozessoren
Google-Logo weihnachtlich inszeniert

Meta liebäugelt mit Googles KI-Prozessoren

Dienstag, 25. November 2025 | 15:08 Uhr
Google-Logo weihnachtlich inszeniert
APA/APA/dpa/Britta Pedersen
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Meta will in seinen geplanten KI-Rechenzentren offenbar Prozessoren von Google einsetzen. Die Facebook-Mutter verhandle mit der Alphabet-Tochter über eine milliardenschwere Lieferung von Tensor-Chips ab 2027, schrieb das Nachrichtenportal “The Information” am Dienstag. Zusätzlich wolle die Facebook-Mutter Rechenkapazitäten bei Google anmieten.

Für den Internetkonzern wäre der Liefervertrag ein Strategieschwenk, da Google seine Tensor-Prozessoren bis jetzt ausschließlich in seinen eigenen Rechenzentren einsetzt. Damit tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu Nvidia, dem Weltmarktführer bei KI-Chips. Google-Manager erhofften sich in diesem Geschäftsfeld Einnahmen in Höhe von zehn Prozent des Nvidia-Jahresumsatzes, berichtete “The Information” weiter. Nvidia peilt für 2025 Erlöse im Volumen von etwa 65 Mrd. Dollar (56,3 Mrd. Euro) an. Meta setzt bisher hauptsächlich auf Prozessoren des weltgrößten Halbleiterherstellers. Allein in diesem Jahr will der Instagram-Betreiber bis zu 72 Mrd. Dollar hierfür ausgeben. Weder Meta noch Alphabet oder Nvidia waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Aktien von Nvidia fielen als Reaktion auf den Medienbericht im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um knapp vier Prozent. Alphabet-Titel legten dagegen rund vier Prozent zu. Gefragt waren auch die Papiere von Broadcom, die sich um fast drei Prozent verteuerten. Die Chipfirma ist Alphabets Entwicklungs- und Produktionspartner für Tensor-Prozessoren.

Wachsender Bedarf an Rechenkapazitäten

Um dem wachsenden Bedarf an Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) gerecht zu werden, investieren Staaten und Unternehmen dreistellige Milliardenbeträge in den Bau neuer Serverfarmen. Die hierfür notwendigen Hochleistungsprozessoren kommen meist von Nvidia. Um ihre Abhängigkeit von diesem Konzern zu verringern, suchen KI-Firmen und Cloud-Anbieter nach Alternativen. So setzt der ChatGPT-Entwickler OpenAI unter anderem auf Prozessoren von AMD. Parallel dazu arbeitet er an eigenen Halbleitern. Auch Meta arbeitet zusätzlich an Eigenentwicklungen und hat hierfür unlängst einen Spezialisten für KI-Chips übernommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
115
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
66
Venedig verbannt Greta Thunberg
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
53
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
35
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
24
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 