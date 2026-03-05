Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Meta öffnet WhatsApp auf EU-Druck für andere Chatbots
Zugang jedoch nur gegen Gebühr

Meta öffnet WhatsApp auf EU-Druck für andere Chatbots

Donnerstag, 05. März 2026 | 15:18 Uhr
Zugang jedoch nur gegen Gebühr
APA/APA/dpa/Jens Büttner
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der US-Internetkonzern Meta lässt auf Druck der Europäischen Union (EU) KI-Chatbots von Konkurrenten auf WhatsApp zu. Diese Maßnahme sei auf zwölf Monate befristet, teilte die Facebook-Mutter am Donnerstag mit. Damit werde eine drohende einstweilige Anordnung der Wettbewerbsbehörden wohl hinfällig. Die Rivalen müssen für den Zugang jedoch eine Gebühr entrichten. Die EU-Kommission teilte mit, sie werde eventuelle Auswirkungen auf die laufenden Kartellermittlungen prüfen.

Vor einigen Wochen hatten die Behörden Meta einstweilige Maßnahmen angedroht, weil der Ausschluss konkurrierender Chatbots auf WhatsApp nach vorläufigen Untersuchungen den Wettbewerb behindere. Im Jänner hatte der Konzern den Messengerdienst in Italien auf Anordnung der dortigen Kartellwächter geöffnet. Auch dort dauern die Ermittlungen an. In Brasilien muss Meta nach einem Gerichtsurteil Dritten ebenfalls Zugang gewähren.

Das KI-Startup Interaction Company of California pochte trotz des Meta-Zugeständnisses auf eine einstweilige Anordnung durch die EU. Firmenchef Marvin von Hagen kritisierte Metas Preispolitik für einen WhatsApp-Zugang als “schikanös”. “Eine wettbewerbsfeindliche Beschränkung wird schlicht durch eine andere ersetzt.” Sein Unternehmen, das den KI-Assistenten Poke.com entwickelt, hatte Beschwerde gegen die Praktiken von Meta eingelegt. Auf WhatsApp kann vorwiegend nur die hauseigene Künstliche Intelligenz (KI) “Meta AI” genutzt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
70
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
54
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
45
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
32
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Kommentare
29
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 