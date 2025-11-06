Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Microsoft: Passkeys in Edge speichern und synchronisieren
Passkeys ermöglichen ein passwortloses Anmelden

Microsoft: Passkeys in Edge speichern und synchronisieren

Donnerstag, 06. November 2025 | 10:44 Uhr
Passkeys ermöglichen ein passwortloses Anmelden
APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Microsoft führt die Passwort-Alternative Passkeys für den hauseigenen Browser ein: Künftig lassen sich Passkeys für das passwortlose Anmelden bei Online-Konten unter Windows in Edge speichern und über verschiedene Windows-Geräte hinweg synchronisieren, wie der Softwarekonzern mitteilt.

Die neue Funktion, die in den Passwortmanager des Browsers integriert wird, soll schrittweise in der Edge-Version 142 unter Windows eingeführt werden. Voraussetzung ist die Nutzung eines Microsoft-Kontos (MSA). Perspektivisch soll das Feature neben Windows auch für weitere Betriebssysteme verfügbar sein, unter denen Edge genutzt werden kann, also etwa MacOS, Linux, Android oder iOS.

Passkeys gelten als besonders einfach und sicher

Passkeys ermöglichen passwortloses Anmelden über ein kryptografisches Schlüsselpaar. Das Verfahren gilt deshalb als besonders sicher, weil Passkeys nicht einfach erbeutet, gestohlen oder erraten werden können. Es ist auch nicht möglich, sie zu vergessen – und sie können nicht zu schwach sein, weil sie automatisch generiert werden.

Außerdem ist die Nutzung einfach und komfortabel: Die jeweilige Webseite oder der jeweilige Dienst fragt zur Anmeldung einen beim Nutzer gespeicherten Kryptoschlüssel ab.

Nutzende müssen nur bestätigen – per Finger, Gesicht oder PIN

Die Abfrage muss dann nur noch freigegeben werden – bequem per Fingerabdruck, Gesichtsscan oder PIN. Dann wird der private Schlüssel mit seinem Gegenstück, dem öffentlichen Kryptoschlüssel, der beim jeweiligen Dienst liegt, abgeglichen.

Speichern kann man seine Passkeys auf einem Sicherheits-USB-Stick (FIDO2-Unterstützung), in einem (mobilen) Betriebssystem wie Android, iOS/MacOS oder Windows oder auch in kompatiblen Passwortmanagern von Drittanbietern wie etwa “Bitwarden” oder “KeePassXC”.

Bereits in Manager-Programmen gespeicherte Passwörter bleiben von den Passkeys übrigens unberührt und können wie gewohnt weiter genutzt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
167
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
61
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Kommentare
51
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Kommentare
24
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Trotz Kritik und geschützten Uhus: Umstrittene Forststraße wird gebaut
Kommentare
21
Trotz Kritik und geschützten Uhus: Umstrittene Forststraße wird gebaut
Anzeigen
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 