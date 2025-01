Mietwagen und Camper für den Sommerurlaub früh buchen

Last Minute ist in der Regel teuer

Von: luk

Für das Buchen von Mietfahrzeugen gilt: Je früher, desto günstiger. Wer im Sommerurlaub einen Mietwagen benötigt oder einen Campingurlaub ohne eigenen Camper plant, sollte bereits jetzt buchen. Wer früh dran ist, bekommt nicht nur die besten Angebote, sondern profitiert auch von einer größeren Auswahl. “Besonders populäre Reiseziele, die mit dem Mietwagen erkundet werden, sind Spanien, USA und Griechenland. Aber auch in Italien, werden oft Mietautos oder Camper gebucht”, weiß Thomas Oppenheim, Leiter ÖAMTC Reisebüro.

Wer sparen möchte, sollte zudem auch unterschiedliche Anbieter und verschiedene Fahrzeugklassen und Angebote eines Anbieters vergleichen. Wichtig ist dabei, dass man sich nicht nur den Preis, sondern vor allem das Gesamtpaket anschaut – z. B. welche Versicherungen inkludiert sind oder auch ob eine kostenlose Stornierung möglich ist. “Oftmals locken Angebote mit günstigen Preisen, doch bei genauem Hinsehen erweisen sich die scheinbaren Schnäppchen aufgrund versteckter Kosten, wie etwa Zusatzgebühren für Navigationsgeräte oder Kindersitze, als teure Überraschungen”, so der Experte.

Darüber hinaus sollten Reisende bei der Mietwagenbuchung auf die Tankregelung achten. Viele Anbieter arbeiten mit der sogenannten “Full-to-Full”-Regelung, bei der das Fahrzeug mit vollem Tank übernommen und wieder zurückgegeben wird. Diese Option ist in der Regel kostengünstiger und transparenter als andere Regelungen. Auch die Kilometerbegrenzung ist ein wichtiger Faktor: “Wer längere Fahrten plant, sollte darauf achten, ein Angebot ohne Kilometerlimit zu wählen, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden”, raten Experten.

Für Campingfreunde, die keinen eigenen Camper besitzen, ist es ebenfalls ratsam, sich frühzeitig um eine Buchung zu kümmern. Besonders in der Hauptreisezeit sind Wohnmobile und Campervans heiß begehrt und daher schnell ausgebucht. Dabei lohnt es sich, auch über die Landesgrenzen hinaus nach Anbietern zu suchen. In einigen Ländern wie Portugal oder Norwegen gibt es eine besonders große Auswahl an Fahrzeugen, die oft auch für One-Way-Mieten verfügbar sind. So lassen sich flexible Routen planen, ohne zum Ausgangspunkt zurückkehren zu müssen.