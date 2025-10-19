Mila holt dreimal Gold bei der Käsiade 2025

Von: mk

Hopfgarten – Einen großen Erfolg hat Mila – Bergmilch Südtirol bei der diesjährigen Käsiade in Hopfgarten in Tirol verbucht: Das Südtiroler Unternehmen wurde mit insgesamt sieben Medaillen ausgezeichnet – dreimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze.

Die Goldmedaillen gingen an den Alta Badia, den Mascarpone sowie die Bergbauernbutter. Besonders erfreulich: Sowohl der Mascarpone als auch die Butter erhielten von der Jury die Höchstnote von 20 Punkten. Damit zählen sie zu den besten Produkten des gesamten Wettbewerbs.

Neben den Gold-Auszeichnungen erreichte Mila außerdem Silber für die Joghurtbutter sowie Bronze für den Dolomitenkönig, den Vinschger und den Schwarzenstein.

„Diese Auszeichnungen bestätigen eindrucksvoll die hohe Qualität und das handwerkliche Können, das in unseren Produkten steckt,“ sagt Mila-Obmann Joachim Reinalter. „Sie sind eine Anerkennung für das Engagement unserer Milchbauern und Mitarbeitenden, die tagtäglich dafür sorgen, dass authentische Südtiroler Milchprodukte entstehen.“

Die Käsiade zählt zu den renommiertesten internationalen Qualitätswettbewerben für Käse und Milchprodukte und heuer sind insgesamt über 420 Einsendungen in den Kategorien Käse und Butter eingegangen. Bewertet werden Geschmack, Konsistenz, Aussehen und handwerkliche Qualität durch eine unabhängige Fachjury.