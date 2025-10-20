Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Milchhof Brixen gewinnt vier Goldmedaillen
17. internationale Käsiade 2025

Milchhof Brixen gewinnt vier Goldmedaillen

Montag, 20. Oktober 2025 | 16:29 Uhr
Zuletzt ging der Anteil von Biomilch leicht zurück
Von: mk

Brixen – Große Freude herrscht beim Milchhof Brixen: Brimi wurde bei der diesjährigen 17. Internationalen Käsiade in Hopfgarten im Brixental (Tirol) mit vier Goldmedaillen und einer Silbermedaille ausgezeichnet. Die renommierte Fachjury prämierte die hohe Qualität und den unverwechselbaren Geschmack der Brimi-Produkte.

Folgenden Spezialitäten wurden mit der Goldmedaille ausgezeichnet:
• Fior di Latte Ciuffo 200g
• Bocconcini 200g
• Bio-Ricotta 200g
• Brimi-Burrata 100g

„Diese Auszeichnungen sind eine großartige Bestätigung für unsere tägliche Arbeit und unser Engagement, authentische, frische und hochwertige Mozzarella- und Frischkäseprodukte herzustellen“, freut sich Brimi-Geschäftsführer Martin Mair. „Besonders stolz sind wir auf die Prämierung unserer neuen Brimi-Burrata – sie zeigt, dass Innovation und Tradition bei uns Hand in Hand gehen.“

Über die Käsiade

Die Internationale Käsiade findet alle zwei Jahre im Tiroler Hopfgarten im Brixental statt und zählt zu den bedeutendsten Qualitätswettbewerben für Käse und Milchprodukte im Alpenraum. Veranstaltet vom Verband der Käserei- und Molkereifachleute, bietet sie Produzenten aus dem In- und Ausland eine Bühne, ihre Produkte einer Fachjury zu präsentieren. Bewertet werden unter anderem Geschmack, Konsistenz, Aussehen und Verarbeitung. Nur die besten Erzeugnisse werden mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet.

Mit den jüngsten Erfolgen unterstreicht Brimi einmal mehr seine führende Rolle als Spezialist für italienische Frischkäsespezialitäten aus 100 Prozent Südtiroler Milch – und als Botschafter höchster Frischkäsekultur über die Landesgrenzen hinaus.

Bezirk: Eisacktal

