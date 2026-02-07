Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Milliarden-Panne bei Bithumb löste Bitcoin-Kurssturz aus
Samstag, 07. Februar 2026 | 07:46 Uhr
APA/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON
Von: APA/Reuters

Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb hat versehentlich Bitcoins im Wert von rund 44 Milliarden Dollar (37,31 Mrd. Euro) an Kunden überwiesen. “Dieser Vorfall steht nicht im Zusammenhang mit Hackerangriffen oder Sicherheitslücken”, teilte Bithumb am Samstag mit. Bei einer Werbeaktion hätten 695 Kunden eigentlich kleine Geldprämien von 2.000 koreanischen Won (1,16 Euro) erhalten sollen, bekamen stattdessen aber jeweils mindestens 2.000 Bitcoins.

Der Fehler vom Freitag führte zu einem Ausverkauf, der den Bitcoin-Kurs an der Börse kurzzeitig um 17 Prozent einbrechen ließ. Bithumb entschuldigte sich und hat nach eigenen Angaben inzwischen 99,7 Prozent der irrtümlich verteilten 620.000 Bitcoins zurückgeholt. Bithumb ist nach Upbit die zweitgrößte Handelsplattform für Kryptowährungen in Südkorea.

