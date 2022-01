Mit Weiterbildung für die Zukunft qualifiziert

Bozen – Das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, bietet professionelle Weiterbildung für die Südtiroler Wirtschaft – kompetent, praxisnah, zukunftsorientiert. Das Weiterbildungsangebot im Frühling 2022 umfasst ein breites Spektrum an Veranstaltungen zu aktuellen Themen, die fit für die Zukunft machen. Diverse Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen nationaler Initiativen sind für Südtiroler Unternehmen kostenlos.

Menschen und Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen in dieser Zeit des Wandels. Ganz oben auf der Prioritätenliste vieler Betriebe stehen deshalb qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte, denn nur so gelingt es am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. „Mit Weiterbildung können Unternehmen nicht nur die Weiterentwicklung des bestehenden Personals gezielt fördern, sondern sie können auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern – denn Bewerberinnen und Bewerber interessieren sich sehr dafür, welche Entwicklungschancen sie erhalten“, unterstreicht WIFI-Direktorin Christine Platzer.

Mit dem Programm Frühling 2022 bietet das WIFI wieder ein umfassendes Weiterbildungsprogramm mit Seminaren, Trainings und Webinaren zu aktuellen Themen, die fit für die Zukunft machen: Schwierige Führungssituationen meistern, Smart working, Business Knigge für Online-Meetings, Steuerliche Neuerungen 2022, Umgang mit permanenter Erreichbarkeit, Top-Trends im Marketing, Strategien für Preisverhandlungen, die neuen Kundenanforderungen meistern, Training Leadership & Charisma und vieles mehr. Gerne unterstützt das WIFI-Team Unternehmen und Personen bei der gezielten Auswahl der geeigneten Bildungsmaßnahmen.

Praxis – Lehrgänge 2022

Lehrgänge vermitteln fundiertes Wissen und verbessern die Qualifikation. Im Februar ist der Start der dritten Auflage des erfolgreichen Lehrgangs Innovation & Digitalisierung und des Intervalltrainings „Spitze im Verkauf“ geplant. Aufgrund der großen Nachfrage wird eine weitere Auflage des bewährten Resilienz-Trainings für Unternehmer und Führungskräfte organisiert.

Erfolgreich im internationalen Geschäft

Infolge der Corona-Pandemie gestaltet sich der internationale Handel schwierig, wenngleich der Export der Südtiroler Unternehmen 2021 wieder stark zugenommen hat. Internationalisierung wird immer wichtiger. Das WIFI organisiert deshalb in Kooperation mit dem Servicebereich Internationalisierung der Handelskammer Bozen erneut ein spezielles Bildungsprogramm zur Förderung des Exports. Im Frühjahr 2022 gibt es beispielsweise kostenlose Seminare und Webinare zu folgenden Themen: Internationale Verträge, Warenursprung und Präferenzen, Transport und Logistik im internationalen Geschäft, steuerliche Aspekte im internationalen Onlinehandel. Da Sprachkompetenz wesentlich ist, um international erfolgreich zu sein, wird auch wieder ein Seminar Commercial English angeboten.

Fit für den digitalen Wandel

Der technologische Wandel ist in vollem Gange. Prozesse und Produkte werden immer digitaler. Dafür braucht es neben der richtigen Technologie eine gezielte Entwicklung der digitalen Kompetenzen und Fähigkeiten aller Beschäftigten. Im Rahmen der nationalen Initiative PID organisiert das WIFI 2022 erneut eine Reihe kostenloser Veranstaltungen zu digitalen Themen: Social Media Strategy, E-Commerce Grundlagen, Google Ads & Suchmaschinenmarketing, Webanalyse und Zielgruppenmarketing, Smart working mit MS365 und andere mehr.

Neue Initiative zur Stärkung der Finanzkompetenzen

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben auch in Südtirol dazu geführt, dass einige Unternehmen schwierige finanzielle Situationen bewältigen müssen. Finanzmanagement und Controlling sind noch wichtiger geworden. Im Rahmen dieser neuen Initiative organisiert das WIFI eine Reihe von kostenlosen Informations- bzw. Weiterbildungsveranstaltungen für Unternehmen, um sie zu sensibilisieren und ihre Kompetenzen im Bereich Finanzmanagement und Liquiditätsoptimierung zu stärken. Themenschwerpunkte sind unter anderem: Kosten im Griff, Bilanzen als wertvolle Informationsquelle, Liquidität sichern und Geldflüsse optimieren, Bankgespräche professionell führen und wirkungsvolles Telefoninkasso.

Talent Management zur Sicherung des Unternehmenserfolges

Die Auswirkungen der Pandemie, der demografische Wandel und der Wettbewerb um die Talente erfordern neue Ansätze in der Personalarbeit. Es gilt zeitgemäße Strategien und Maßnahmen zu ergreifen, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein und die besten Mitarbeiter für das eigene Unternehmen zu gewinnen und zu halten. Das WIFI unterstützt Unternehmen im Rahmen der Initiative Talent Management mit gezielten Weiterbildungsmaßnahmen und Informationen. Bei den Veranstaltungen der Initiative geht es um relevante Themen wie moderne Formen der Zusammenarbeit oder leistungsorientierte Vergütung und Prämien.

