Mobilität in und um Bozen: hds trifft Svp-Gemeindevertreter

Bozen – „Die reibungslose Mobilität und die gute Erreichbarkeit der Landeshauptstadt sind ein zentraler Aspekt der kommenden Jahre. Sie werden die Entwicklung Bozens massiv beeinflussen und so auch jene der vielen Betriebe“, betont Simone Buratti, Bozner Ortsobmann des hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol.

Buratti hat sich vor kurzem mit den Svp-Vizebürgermeistern von Bozen und Leifers, Luis Walcher und Giovanni Seppi, getroffen, um die geplanten großen Mobilitätsvorhaben zu besprechen und gemeinsame Ziele abzustecken. „Wir brauchen kurz- und mittelfristige Lösungen, um die Mobilität in und vor allem um Bozen besser in den Griff zu bekommen“, unterstreicht der Ortsobmann.

Dem hds-Vertreter wurde beim Treffen bestätigt und versichert, dass demnächst die Bauoptimierungen in der Einsteinstraße in Bozen Süd angegangen werden. Dank diesem Eingriff wird die gesamte Stadt entlastet, da damit die Verkehrsflüsse in die und aus der Stadt sowie in Richtung Mebo und Brennerautobahn besser gesteuert werden. Zudem beginnen die Arbeiten der Untertunnelung bei der Rombrücke.

„Es starten endlich konkrete Verbesserungsmaßnahmen, die kurzfristig und schnelle Lösungen mit sich bringen werden, um die Erreichbarkeit und den Verkehrsfluss zu verbessern“, so Buratti, der sich nach Treffen zufrieden zeigt und die gute Zusammenarbeit mit den beiden Gemeindeverwaltungen hervorhebt.