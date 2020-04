Mölten: Kreuzung ist nun sicherer

Mölten – Die Sicherungsarbeiten an der Kreuzung der Landesstraße Jenesien mit der Zufahrt zum Ortskern von Mölten wurden vor Kurzem abgeschlossen. Asphaltiert wird die Strecke im Juli.

Auf einer Länge von 300 Metern wurde an der Kreuzung der Landesstraße Jenesien (LS 99) mit der Gemeindestraße zum Ortskern von Mölten unter der Regie der Landesabteilung Tiefbau ein Sicherheitseingriff gemacht. Dabei wurden die Fahrbahnen erweitert. An der bisherigen Kreuzung gab es vor allem für Busse und Transportfahrzeuge Schwierigkeiten beim Abbiegen, und zwar in sowohl in Richtung Mölten, als auch in Richtung Jenesien. Im Zuge der Arbeiten an der Kreuzung wurden auf der Landesstraße in Richtung Flaas auch zwei spitze Kehren erweitert. Es fehlen noch die Asphaltierungsarbeiten im Kreuzungsbereich, die im Juli durchgeführt werden.

Arbeiten für mehr Sicherheit

“Durch den Eingriff ist es nun möglich, dass ein Bus oder Lastkraftwagen und ein Personenwagen gleichzeitig in beiden Fahrtrichtungen verkehren können und somit der Verkehr flüssiger und sicherer ist”, sagt Valentino Pagani, Direktor der Abteilung Tiefbau.

Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider sagt dazu: “In allen Landesteilen sind an neuralgischen Stellen Eingriffe vorgesehen, damit die Menschen auf Südtirols Straßen sicher unterwegs sind. Gerade auch für die kleineren Orte sind gute Verkehrswege für die Entwicklung und Lebensqualität besonders wichtig”.

Die Arbeiten wurden von der Bietergemeinschaft DE.CO.Bau GmbH und Geobau GmbH aus Bozen durchgeführt. Das Land hat 1,6 Millionen Euro in die Sicherung der Kreuzung investiert.