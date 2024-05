MoveTheDate# – Aktion zum World Overshoot Day

Bozen – Die Katholische Frauenbewegung (kfb) macht am Donnerstag, 16. Mai 2024 am Eingang der Dompassage in der Südtiroler Straße 28 in Bozen auf den Erdüberlastungstag aufmerksam. Sie weitet dazu die Postkartenaktion, die von September bis Dezember 2023 landesweit bei den kfb-Gruppen stattgefunden hat, auf die gesamte Bevölkerung aus.

Mit #MoveTheDate# macht die OEW auf die weltweite ungleiche Ressourcenverteilung und auf deren massiven Verbrauch aufmerksam. Auf der Erde gibt es zwar genug von allem und für alle, doch größtenteils verbrauchen die Industrienationen mehr als sie zur Verfügung haben. Am 19. Mai haben wir in Italien nämlich bereits alle Ressourcen für das heurige Jahr aufgebraucht.

Die Katholische Frauenbewegung organisiert in diesem Zusammenhang am Donnerstag, 16. Mai 2024 von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr eine Postkartenaktion. Am Eingang der Dompassage in der Südtiroler Straße 28 in Bozen, Nähe dem Büro der kfb, werden Frauen mit Plakaten und Infomaterial auf den Erdüberlastungstag aufmerksam machen und auf die Auswirkungen unseres Konsumverhaltens hinweisen.

Alle die vorbeikommen, laden wir ein, auf Postkarten zu vermerken, was sie längst in ihrem Leben verändert haben, um den Erdüberlastungstag nach hinten zu schieben.