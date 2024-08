Müllsammelaktion “Klaub au” auf Meran 2000: Das sind die Zahlen

Von: mk

Meran – Zum sechsten Mal in Folge machten die Bergbahnen Meran 2000 gemeinsam mit dem Jugenddienst Bozen Land und dem Tourismusverein Hafling-Vöran-Meran 2000 mit einem Projekt auf die Müllproblematik und die Hundekot-Säckchen in der freien Natur aufmerksam.

Im Jahr 2019 entstand erstmals das Projekt „KLAUB AU“, das Wort „aufklauben“ (aufheben) ist dabei aus dem Südtiroler Dialekt abgeleitet und soll eine Aufforderung zur Müllsammlung sein. Die Umweltaktion wurde von den Bergbahnen Meran 2000 und vom TV Hafling-Vöran-Meran 2000 initiiert und finanziert, sowie zusammen mit dem Jugenddienst Bozen Land im Rahmen der Sommertätigkeiten „Jugend Aktiv“ umgesetzt.

„Während unserer Begehung sind wir auf verschiedenste Arten von Müll gestoßen. Dabei landeten hauptsächlich Abfälle wie Taschentücher, Flaschendeckel, Bananenschalen, Zigarettenfilter und in diesem Jahr einige kaputte Skistöcke“, so Patrick Ennemoser, Geschäftsführer vom Jugenddienst Bozen Land. „Wir freuen uns sehr über die positive Entwicklung im Laufe der Jahre. Während letztes Jahr noch 20 große Müllsäcke gesammelt wurden, sind es heuer nur mehr neun.“

Das Projekt animierte auch alle Bergbegeisterten zum Mitmachen: An der Bergstation der Seilbahn erwartete Wanderer ein Informationsstand, an denen Flyer aus Samenpapier über die Verwesungsdauer unterschiedlicher Müllarten informierte. Das Samenpapier ist eigens dafür hergestellt, um es anschließend in die Erde einzupflanzen und somit nicht erneut Müll zu produzieren. Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet, legten zahlreiche Interessierte dem Müll den Kampf an. Alle Teilnehmer, welche einen gefüllten Müllsack zurückbrachten, erwartete zum Auftakt an den ersten beiden Veranstaltungstagen eine kleine Überraschung.

„Es ist sehr erfreulich, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche fleißige Jugendliche des Jugenddienstes Bozen Land an diesem Projekt teilgenommen haben und damit einen wichtigen Beitrag leisten, um unseren Hausberg Meran 2000 als sauberes Ausflugsziel und Erholungsort für alle zu bewahren“, freut sich die Vizebürgermeisterin von Meran, Katharina Zeller.

Hier die wichtigsten Zahlen der vergangenen Tage im Überblick: 25 Jugendliche, 550 Kilometer gewandert, neun volle Müllsäcke, 50 Kilogramm Müll.

Obwohl wahre Bergbegeisterte und Naturliebhaber prinzipiell nie ihren Müll zurücklassen, ist Müll in der Natur dennoch nach wie vor ein Thema. Die Müllvermeidung ist den Bergbahnen Meran 2000 sowie dem Tourismusverein Hafling ein großes Anliegen. „Wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Müllentsorgung und -trennung im Gebiet zu erleichtern. Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir hier auch eine deutliche Besserung erfahren“, so Andreas Zanier, Präsident der Meran 2000 Bergbahnen AG.

Die Mülleimer an den Tal- und Bergstationen der Aufstiegsanlagen wurden in der Vergangenheit durch größere Sammelstellen ersetzt, in denen die Abfälle nach Glas, Dosen, Restmüll und Plastik getrennt und regelmäßig entleert werden. An entlegenen Stellen können bewusst keine Mülleimer aufgestellt werden, da diese schnell zu Müllhalden und Futterplätzen für Wildtiere werden.

Ein weiteres großes Problem neben dem Müll sind die Hundekotbeutel, die sich entlang der Wege anhäufen. Nylon benötigt rund 60 Jahre, bis es in der Natur verrottet. Hundebesitzer sind zwar häufig bemüht, das Häufchen zu entfernen, doch meistens scheitert es an der Entsorgung des Säckchens, welches nicht gerne im Rucksack verstaut und so am Wegrand zurückgelassen wird. Diese Stellen werden dann schnell zu einem Sammelplatz für andere Säckchen. Neben dem Hundekot bleibt somit auch das Nylonsäckchen in der Natur zurück, welches eine erhebliche Gefahr für Waldtiere darstellt.

Eine weitere Maßnahme ist die Reduzierung von Plastikflaschen, welche im Shop an der Talstation der Seilbahn, am Verleih an der Bergstation und im CUBUS Restaurant nicht mehr verkauft werden. Stattdessen sind Besucher eingeladen, ihre wiederauffüllbaren Trinkflaschen im Gebiet mit frischem Bergwasser zu befüllen. Trinkbrunnen an verschiedenen Stellen im Gebiet sind in Planung und werden innerhalb des Sommers umgesetzt. Wer keine Trinkflasche dabeihat, kann sich eine einfache Trinkflasche um fünf Euro oder eine hochwertige Thermosflasche von Chilly’s zu 26 Euro an oben genannten Verkaufspunkten kaufen.

„Nur wenn wir die Natur sauber halten, können wir uns langfristig an ihr erfreuen. So lautet der Aufruf an jeden: Bitte KLAUB AU den Müll und hilf uns, den Berg sauber zu halten“, so Präsident Zanier.