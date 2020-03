Müllsammlung in COVID-19-Zeiten

Bozen – Auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten achten die Brixner Bürgerinnen und Bürger auf eine korrekte Müllsammlung. Die Stadtwerke Brixen AG erreichen viele telefonische Anfragen, wie in dieser Notsituation Abfälle und Wertstoffe entsorgt werden können und sollen.

„Während die Mini-Recyclinghöfe geschlossen bleiben, hält der Recyclinghof Brixen weiterhin offen, allerdings nur von Montag bis Freitag und nur von 7.45 bis 16.00 Uhr“, sagt Karl Michaeler, der Geschäftsführer der Stadtwerke Brixen AG, und ergänzt: „Der Zugang ist nur bei absoluter Notwendigkeit erlaubt und auf ein bis zwei Autos, die gleichzeitig einfahren, beschränkt. Natürlich muss auch im Recyclinghof der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. Das Schrankensystem zur Zugangsregelung trägt dazu bei, die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu gewährleisten.“

Die Stadtwerke Brixen AG rät dazu, Abfälle und Wertstoffe wie Kunststoffverpackungen, die Kunden normalerweise zum Recyclinghof bringen, im Keller oder in der Garage aufzubewahren, um die nicht durch tatsächliche Notsituationen begründeten Ausgänge auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Sammlung von Restmüll und Bioabfall bleibt wie gewohnt aufrecht. Die Stadtwerke Brixen AG weist auf die Anweisungen zum Umgang mit Hausmüll hin, die das Istituto Superiore di Sanità erarbeitet hat, um die Infektionskette von Covid-19 zu unterbrechen. Die Details dazu finden sich auf der Internetseite der Stadtwerke Brixen AG.

Die Tür-zu-Tür-Verteilung der Biomüll-Säcke ist eingestellt. „Für die Sammlung von organischen Abfällen empfehlen wir bis zum Ende dieser Ausnahmesituation im Notfall Brottüten aus Papier zu verwenden, allerdings nur solche ohne Kunststoff-Sichtfenster“, so der Leiter der Umweltdienste Michele Bellucco. „Alternativ rufen Sie bitte beim Kundenbüro an (Tel. 0472 823 550) und vereinbaren einen Termin, um die Papiersäckchen am Schalter in der Industriezone abzuholen.“ Generell führt die Stadtwerke Brixen AG den Schalterdienst nur nach telefonischer Vormerkung und nur für dringende, unaufschiebbare Fälle durch.

Für die Entsorgung von Glas, Papier und Dosen stehen die zahlreichen Wertstoffinseln im Gemeindegebiet zur Verfügung. „Bitte lagern Sie weiterhin keine Abfälle neben den Containern, Wertstoffglocken und Wertstoffinseln ab. Diese illegalen Müllablagerungen werden auch in Zeiten wie diesen sanktioniert“, sagt Michele Bellucco.

Das Personal der Stadtwerke Brixen AG desinfiziert täglich mit Alkohol alle Deckel, Druckknopfleisten und Griffe von Underground-Containern für die Sammlung von Papier, Glas, Dosen, Restmüll und organischem Abfall. Überdies rät Michele Bellucco: „Waschen Sie sich nach dem Berühren dieser und ähnlicher Gegenstände auf jeden Fall gründlich die Hände.“