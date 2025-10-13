Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Musiklegenden kommen durch KI auf die ProSieben-Bühne
Alvaro Soler versucht sich am Duett mit Whitney Houston

Musiklegenden kommen durch KI auf die ProSieben-Bühne

Montag, 13. Oktober 2025 | 10:59 Uhr
Alvaro Soler versucht sich am Duett mit Whitney Houston
APA/APA/dpa-tmn/Uwe Anspach/Uwe Anspach
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein Duett mit Elvis Presley? Oder mit Whitney Houston? An sich unmöglich, sind die beiden Musiklegenden doch längst gestorben. Mithilfe modernster Technik bringen der Sender ProSieben und die Plattform Joyn sie jedoch zurück auf die Bühne, wo sie in einer neuen Musikshow mit aktuellen Popstars performen. “Staying Alive – Stars singen mit Legenden”, heißt die Show, die auf Künstliche Intelligenz (KI) und Doubles setzt.

Die Legenden werden wieder zum Leben erweckt

Dabei soll den Zuschauerinnen und Zuschauern nach Angaben einer Sprecherin der Eindruck vermittelt werden, “die Musiklegenden stünden wahrhaftig auf der Bühne”. Die No Angels werden dabei mit Elvis Presley zu hören sein. Sasha versucht sich am Duett mit Amy Winehouse, Alvaro Soler beim Gesang mit Whitney Houston. Und das Publikum bekommt auch zu hören, wie der frühere Sunrise-Avenue-Sänger Samu Haber mit Queen-Frontmann Freddie Mercury klingt. Am Ende kann das Publikum über den besten Auftritt abstimmen. Aufgezeichnet werde die Show von Ende Oktober an, teilte ProSieben weiter mit.

