Musikschuljahr 2025/2026: Stellenwahl am 1. August

Von: Ivd

Bozen – Mit der Wahl und Zuweisung der verfügbaren Stellen für Jahresbeauftragungen, Ersatzbeauftragungen und für unbefristete Beauftragungen (Stammrollen) bereiten sich die deutschen und ladinischen Musikschulen auf das Schuljahr 2025/2026 vor. Insgesamt stehen 225 Stellen zur Verfügung, wobei die meisten davon Teilzeitstellen sind.

Die zentrale Stellenwahl wird nächsten Freitag in Präsenz am Sitz der Personalabteilung im Parterre der Abteilung Personal im Landhaus 8 in der Rittnerstraße 5 in Bozen vorgenommen. Bei der Stellenwahl können Lehrpersonen mit Eignung auch eine ausgeschriebene Stammrolle wählen.

Wer bei der Stellenwahl nicht persönlich anwesend sein kann, hat die Möglichkeit, sich von einer ausdrücklich dazu bevollmächtigten Vertrauensperson vertreten zu lassen.

Der genaue Zeitplan kann auf den Landeswebseiten der Personalabteilung abgerufen werden: Stellenwahl – Lehrpersonal der Musikschulen

Dort ist auch das Stellenverzeichnis der Musikschulen veröffentlicht und einzusehen, auch weitere Informationen zur Stellenwahl können dort nachgelesen werden.

Für Fragen zu den einzelnen angeführten Stellen ist die jeweilige Schule zu kontaktieren, Kontaktdaten unter diesem Link.