Musk für Freihandelszone zwischen Nordamerika und Europa

Von: apa

Kurz nach der Verhängung weltweiter Zölle durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat sich Elon Musk für die Schaffung einer Freihandelszone zwischen Nordamerika und Europa ausgesprochen. Aus seiner Sicht sollten die USA und Europa idealerweise zu einer “Null-Zoll-Situation übergehen, um so eine Freihandelszone zwischen Europa und Nordamerika zu schaffen”, sagte Musk am Samstag bei einer Videoschaltung beim Parteitag der italienischen Regierungspartei Lega.

Trump hatte am Mittwoch Einfuhrzölle gegen nahezu alle Produkte und Länder der Welt verhängt. Ab kommendem Mittwoch gilt ein 20-prozentiger Aufschlag für Güter und Dienstleistungen aus der EU.

Auf eine Frage von Lega-Chef Matteo Salvini zum Krieg in der Ukraine antwortete Musk: “Ich habe keinen Respekt vor denen, die den Krieg für ihre eigenen Interessen ewig fortsetzen wollen. Die Linke hat keine Pläne, den Krieg zu beenden. Es ist unmenschlich, jeden Tag Menschen in den Tod zu schicken, ohne jeden Plan, für immer. Trump hat Recht, wir brauchen Frieden und es ist Zeit, dass das Abschlachten dieser jungen Menschen aufhört, die Todesmaschine muss gestoppt werden. In der Ukraine und auch in Russland werden junge Menschen zum Töten gezwungen. Und warum? Es ist an der Zeit, Schluss zu sagen”, erklärte Musk.

Tech-Milliardär warnt vor ungeregelter Migration und Terror

Außerdem warnte der Tech-Milliardär Elon vor Terroranschlägen in Europa. “Wir beobachten einen enormen Anstieg der Zahl der Anschläge in Italien und Europa. Die Medien versuchen, die Zahl der Terroranschläge zu minimieren, aber das Töten von Menschen wird immer häufiger und schließlich werden wir in Europa Massenanschläge, Massenschlachtungen sehen”, sagte Musk.

“Wenn wir uns den Trend ansehen, dann ist es das. Dies wird zu einem echten Massaker in Europa führen. Ihre Freunde, Ihre Familien, sie alle werden in Gefahr sein, die Zahlen sprechen für sich”, meinte Musk. Er sprach sich gegen eine ungeregelte Migration in Europa aus. “Masseneinwanderung ist eine verrückte Sache, sie wird zur Zerstörung jedes Landes führen, das sie zulässt”, betonte der 54-Jährige.

“Wenn in einem Land mit 50 Millionen Einwohnern ein kleiner Prozentsatz der übrigen Welt in dieses Land kommt, verwandelt es sich in ein anderes Land. Ein Land ist keine Geografie, sondern die Menschen, die es bewohnen: das ist ein grundlegendes Konzept, das eigentlich klar sein sollte”, betonte Musk.