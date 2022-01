Neujahrstreff 2022 der Handelskammer in Eppan

Eppan – Die elfte Ausgabe der Neujahrstreffs der Handelskammer Bozen steht 2022 unter dem Motto „Nachhaltig wirtschaften“. Am Mittwoch, 12. Jänner ging das erste Event im Zentrum Tau in Eppan über die Bühne und wurde online übertragen. Die beiden weiteren Veranstaltungen der Reihe werden aufgrund der Covid-19-Pandemie im Frühjahr bzw. Sommer nachgeholt.

Die Handelskammer Bozen stellt die bereits 11. Ausgabe der Neujahrstreffs unter das Motto „Nachhaltig wirtschaften“. Eine nachhaltige Entwicklung ist nur dann möglich, wenn die sozialen, ökonomischen und ökologischen Ziele gleichzeitig umgesetzt werden. Allein durch die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kann die Zukunft nachhaltiger gestaltet werden.

„Das Thema der Nachhaltigkeit ist aktueller denn je und auch der Handelskammer Bozen ein großes Anliegen. Nicht umsonst haben wir unsere Neujahrstreffs 2022 der Herausforderung des nachhaltigen Wirtschaftens gewidmet“, unterstrich Handelskammerpräsident Michl Ebner im Rahmen der Begrüßung.

„Nachhaltigkeit betrifft alle Bereiche der Gesellschaft und jede/n Einzelne/n von uns. Es freut mich sehr, dass die Handelskammer dieses für uns alle so wichtige Thema ganz vorne in ihrer Prioritätenliste reiht. Nur gemeinsam können wir diese größte Herausforderung der Menschheit meistern“, zeigte sich Landeshauptmann Arno Kompatscher in seinen Grußworten überzeugt.

Im Anschluss an die Grußworte sprach die Gastgeberin Heidi Felderer zum umweltbewussten Bauen und präsentierte anhand ihres eigenen Unternehmens wie eine Umsetzung erfolgen kann. Auch der Beitrag von Christine Pfeifer, Präsidentin des Innovationsclusters „Vivius“, beschäftigte sich mit dem nachhaltigen Bauen im alpinen Raum.

Paolo Perego von der Freien Universität Bozen referierte danach zu den Vorteilen und Chancen von nachhaltigen Lösungen sowie deren Messbarkeit. Sein Vortrag trug den Titel: „Il reporting di sostenibilità: benefici e opportunità“.

Die Neujahrstreffs sind bereits zum 11. Mal der Treffpunkt für Südtiroler Unternehmer/innen und Interessierte, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. Coronabedingt fand das Event – so wie bereits die letztjährige Ausgabe – online statt.

Für das kommende Frühjahr bzw. den kommenden Sommer sind die zweite und dritte Veranstaltung zur Reihe „Nachhaltig wirtschaften“ geplant. Diese finden im Pur Südtirol in Lana sowie im Tubris-Zentrum in Sand in Taufers statt.