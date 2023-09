“Nachhaltige Textilware, Kleidung und Accessoires fassen auch in Südtirol Fuß”

Bozen – Die Fachgruppe Fashion im Wirtschaftsverband hds stellt fest: Die gut besuchte Veranstaltung ECOTEX, Südtirols faire und nachhaltige Textilmesse, die vor kurzem in Brixen stattgefunden hat, zeigt, dass nachhaltige Textilartikel, Kleidung und Accessoires auch in Südtirol eine immer größere Bedeutung zu kommt.

„Zu unseren Schwerpunkten gehört mittlerweile auch das Thema Nachhaltigkeit. Kunden und Konsumenten legen sehr viel Wert auf dieses Thema“, betont Fachgruppen-Präsident Markus Rabanser. So ist etwa ein Informationstag zum Thema Nachhaltigkeit im Bereich Mode geplant.

“Different is Moda. Sei du selbst, sei anders! Die gilt auch für die Kleidung”, ist Sarah Enderle, Vorstandsmitglied der Fachgruppe, überzeugt. Sie betreibt einen Vintage Laden in Bozen und verkauft hundertprozentige nachhaltige Vintage-Kleidung für Frauen und Männer jeder Altersgruppe. „Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte, die sich deutlich von der heutigen Fast-Fashion unterscheidet. Vor allem den jungen Menschen ist Einzigartigkeit wichtig”, so Enderle.

Die Jungunternehmerin erzählt weiter ihre Unternehmensphilosophie: „Die Kleidungsstücke sind mindestens 20 Jahre alt, werden recycelt und somit wiederverwendet. Je älter der Wein, desto besser. Das gleiche Konzept gilt für die Mode. Die Stoffe von früher sind anders gemacht wie heute, von der Qualität viel besser. Auch der Preis ist besser.”

Die Fachgruppe Fashion im hds vertritt den gesamten Südtiroler Bekleidungs- und Accessoire-Sektor in all seinen Facetten wie Haute Couture, Sportbekleidung, Schuhe, Unterwäsche oder Vintage-Kleidung.