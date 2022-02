Nachhaltige Zukunft gemeinsam gestalten

Bozen – Südtirols Nachhaltigkeitsstrategie soll von allen Interessierten mitgestaltet werden. Dazu gibt es ab 8. März acht Abendveranstaltungen, acht Workshops und Online-Beteiligung in ganz Südtirol.

Für eine nachhaltige Entwicklung Südtirols hat die Landesregierung im Juli 2021 eine Strategie auf den Weg gebracht. Ab 8. März geht die Nachhaltigkeitsstrategie auf Südtirol-Tour, die der Auftakt einer Serie an Beteiligungsaktionen ist. Unter dem Motto “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” werden bis zum 7. April die wichtigsten Inhalte dieses dynamischen Plans vorgestellt. Zugleich werden weitere Ideen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger für eine nachhaltige Zukunft gesammelt. “Mit einem konstruktiven Dialog übernehmen wir gemeinsam Verantwortung für Südtirol und eine nachhaltige Entwicklung der Zukunft”, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher und lädt zum Mitmachen ein.

Drei Mitmach-Möglichkeiten: Infoabend, Workshop und Onlinebefragung

Geplant sind acht Informationsabende in verschiedenen Orten in Südtirol mit Landeshauptmann Kompatscher und jeweils einem weiteren Mitglied der Landesregierung, den Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaft und der Gemeindevertretung. Dabei werden vier Zukunftsszenarien aufgezeigt, über die die Anwesenden abstimmen können. Die Nachhaltigkeitsstrategie und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die “Sustainable Development Goals” (SDGs) werden erklärt. Außerdem steht eine Diskussionsrunde auf dem Programm.

Jeweils am Tag nach dem Informationsabend findet am selben Ort ein moderierter Workshop statt, bei dem interessierte Zukunftsthemen vertiefen und an der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes mitarbeiten können.

Die Nachhaltigkeitsstrategie mitgestalten kann man im Zeitraum der Südtirol-Tour auch online über einen Fragebogen.

Acht Infoabende und acht Workshops

Die Infoabende beginnen jeweils um 19.30 Uhr, und zwar:

am Dienstag, 8. März, mit Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Daniel Alfreider im Kulturhaus Luis Trenker im St. Ulrich;

am Donnerstag, 17. März, mit Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Thomas Widmann im Kulturhaus Karl Schönherr in Schlanders;

am Montag, 21. März, mit Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Giuliano Vettorato im Theater St. Jakob in Leifers;

am Mittwoch, 23. März, mit Landeshauptmann Kompatscher und Landesrätin Waltraud Deeg im Michael-Pacher-Haus in Bruneck;

am Dienstag, 29. März, mit Landeshauptmann Kompatscher und Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer im Josef-Resch-Haus in Innichen;

am Donnerstag, 31. März, mit Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Massimo Bessone in der Cusanus-Akademie in Brixen;

am Montag, 4. April, mit Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Achammer im Stadttheater in Sterzing und

am Donnerstag, 7. April, mit Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Arnold Schuler im KIMM in Meran.

Die Workshops finden immer am Tag nach dem Informationsabend von 15.00 bis 19.00 Uhr am selben Ort statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

