Neue Apotheken- und Para-Apothekenkette im WaltherPark

Von: luk

Bozen – Der belgische Apotheken- und Para-Apothekenkette Medi-Market eröffnet am Donnerstag, den 16. Oktober, seine erste Filiale in Südtirol. Der neue Standort befindet sich im WaltherPark an der Südtiroler Straße in Bozen und markiert zugleich die 60. Eröffnung des Unternehmens in Italien.

Medi-Market gilt als Anbieter von Produkten rund um Gesundheit, Pflege und Wohlbefinden. Im Sortiment finden sich nach Unternehmensangaben über 200 Marken und mehr als 10.000 Artikel, die ganzjährig zu günstigen Preisen erhältlich sein sollen.

Mit der neuen Filiale will Medi-Market nicht nur seine Präsenz in Italien weiter ausbauen, sondern auch Arbeitsplätze in der Region schaffen. Gesucht werden derzeit Verkaufsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie Apothekerinnen und Apotheker.

Die Eröffnung ist für Donnerstag ab 10.00 Uhr vorgesehen.