Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Neue Apotheken- und Para-Apothekenkette im WaltherPark
Medi-Market eröffnet in Bozen

Neue Apotheken- und Para-Apothekenkette im WaltherPark

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 11:38 Uhr
Medi-Market_1
Medi-Market
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der belgische Apotheken- und Para-Apothekenkette Medi-Market eröffnet am Donnerstag, den 16. Oktober, seine erste Filiale in Südtirol. Der neue Standort befindet sich im WaltherPark an der Südtiroler Straße in Bozen und markiert zugleich die 60. Eröffnung des Unternehmens in Italien.

Medi-Market gilt als Anbieter von Produkten rund um Gesundheit, Pflege und Wohlbefinden. Im Sortiment finden sich nach Unternehmensangaben über 200 Marken und mehr als 10.000 Artikel, die ganzjährig zu günstigen Preisen erhältlich sein sollen.

Mit der neuen Filiale will Medi-Market nicht nur seine Präsenz in Italien weiter ausbauen, sondern auch Arbeitsplätze in der Region schaffen. Gesucht werden derzeit Verkaufsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie Apothekerinnen und Apotheker.

Die Eröffnung ist für Donnerstag ab 10.00 Uhr vorgesehen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
97
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
85
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
37
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Kommentare
29
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Benko: “Nicht schuldig” – Prozess für Dienstag beendet
Kommentare
23
Benko: “Nicht schuldig” – Prozess für Dienstag beendet
Anzeigen
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 