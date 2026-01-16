Neue Ausbildung „ID Tech“ in Bozen

Von: mk

Bozen – Gemeinsam mit der Berufsschule CTS „Luigi Einaudi“ in Bozen und den hds-Fachgruppen IT- und Internetdienstleister sowie Werbefachleute Target wurde die neue Ausbildung „ID Tech“ ins Leben gerufen. Der neue vierjährige Bildungsgang führt zum Berufsdiplom „Tecnico dell’innovazione digitale (ID Tech)“ und qualifiziert Jugendliche praxisnah für gefragte Tätigkeiten an der Schnittstelle von IT, Daten, Sicherheit und digitaler Kommunikation.

Das Land hat die Leitlinien und den Kursplan für den vierjährigen Ausbildungsgang offiziell genehmigt. „Damit ist der Startschuss für einen Ausbildungspfad gefallen, der konsequent an den Bedarf der Betriebe anknüpft: Die Standards sollen eine ‚angemessene Antwort‘ auf die Nachfrage im Land liefern“, zeigen sich die Präsidenten der beiden Fachgruppen, Alexander Fill und Arnold Malfertheiner, erfreut. Gleichzeitig die gesamtstaatlichen Mindeststandards sowie die Einordnung in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF) sicherstellen.

IT, Daten, Sicherheit – und KI im Unternehmensalltag

Das Berufsbild „Tecnico dell’innovazione digitale – ID Tech“ arbeitet eigenständig innerhalb definierter Aufgabenfelder und unterstützt Prozesse rund um Systeme, Netzwerke und Data Management. Dazu zählen Installation, Update und Stilllegung von Hard- und Software sowie Beiträge zu IT-Sicherheit und digitaler Kommunikation.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Anwendung moderner Technologien: „Die Absolventinnen und Absolventen sollen auch mit KI-basierten Tools und Anwendungen umgehen können – von der Implementierung und Konfiguration bis zur Nutzung im Betrieb, um Prozesse zu optimieren und Daten zu analysieren“, erklärt die Direktorin der Berufsschule, Nicoletta Rizzoli. Der Bildungsgang ist dem EQF-Level 4 zugeordnet.

Starker Praxisbezug durch moderne Inhalte und Pflichtpraktika

Der Kurs kombiniert Allgemeinbildung mit einer klaren beruflichen Vertiefung – u. a. in Systeme & Netze, digitale Kommunikation, Data Management und digitale Architekturen – bei insgesamt 31 Wochenstunden. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind Praxiserfahrungen fix verankert (unter anderem „Stage collettivo/steam academy“), in der dritten und vierten Klasse folgen verpflichtende Praktika.

Zusammenarbeit Schule – Wirtschaft

Die Konzeption des neuen „ID Tech“-Weges wurde gemeinsam mit den Fachgruppen des Wirtschaftsverbandes hds entwickelt. Ziel ist es, eine Ausbildung anzubieten, die jungen Menschen attraktive Perspektiven eröffnet – und den Unternehmen gleichzeitig qualifizierte Nachwuchskräfte liefert, die IT-Basisbetrieb, Security-Denken, Datenverständnis und Kommunikationsfähigkeit zusammenbringen.