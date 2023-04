Neue Förderung für Unternehmer

Bozen – Die Landesregierung hat beschlossen, die Unternehmerinnen während der Schwangerschaft, der Mutterschaft und bei der Kindererziehung zu unterstützen. Dazu wurde eine neue Förderschiene eingerichtet, die erstmals auch Frauen, welche selbständig im Gastgewerbe tätig sind, berücksichtigt.

Besonders froh ist Helene Benedikter, Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen im Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), dass diese Förderung nun auch für Unternehmerinnen im Hotel- und Gastgewerbe zugänglich gemacht worden ist. Den Vorstoß dazu unternahm der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums unter der Führung der Gastwirtin Marina Rubatscher Crazzolara. Politisch unterstützt wurde dieser Vorschlag auch durch die Landesräte Philipp Achammer und Arnold Schuler. Rund 19 Prozent der Südtiroler Unternehmen werden von Frauen geführt, davon sind 2.851 Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe in Frauenhand.

„Die Gastwirtinnen bringen sehr viel Einsatz in den Gastbetrieben ein und es ist nicht immer einfach, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen bzw. eine geeignete Kinderbetreuung zu finden. Diese Förderung ist ein absolut notwendiger Schritt in die richtige Richtung, und soll bei der Familienplanung helfend wirken. Zudem ist diese Förderung ein weiteres klares Zeichen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, ein Vorhaben, das schließlich zur Sicherung der Zukunft unserer Betriebe beiträgt“, unterstreicht Helene Benedikter abschließend in der Presseaussendung.