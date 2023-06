Neue Hotels für Insekten in Olang und Terenten

Bruneck – Im Zuge des Projektes „lebens.raum“ des Jugenddienstes gaben Jugendliche Anfang Juni 1.000en von Insekten ein neues Zuhause – drei eigene Hotels. Zusammen mit der Referentin Andreatta Anna befüllten Jugendliche aus Olang und Terenten die Häuser mit ganz viel Liebe zum Detail. Sie werden unter anderem Wildbienen und anderen nützlichen Insektenarten, die in der freien Natur immer seltener geeignete Unterschlupfmöglichkeiten finden, eine neue Heimat bieten.

Jedes Insekt findet dort nun seinen eigenen Wohnraum mit geeigneten Materialien wie Schilf, Holunder, Bambus, Lochholz, Tannenzapfen, Heu, Rinde usw. Ein Insektenhotel hat in Niederolang bei der Aue seinen Platz gefunden, das Andere steht in Oberolang bei der Kirchwegpromenade in voller Pracht. Das Insektenhotel in Terenten steht im Wald neben dem örtlichen Spielplatz.