Neue Selbsthilfegruppe gegen Mobbing am Arbeitsplatz

Von: luk

Bozen – In Bozen wird eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema „Mobbing am Arbeitsplatz“ ins Leben gerufen. Das erste Treffen findet am 30. April 2025 statt. Ziel ist es, Betroffenen einen geschützten Raum für Austausch, gegenseitige Unterstützung und Stärkung zu bieten.

Mobbing ist auch in Südtirol ein verbreitetes Problem. Es betrifft Menschen in unterschiedlichsten Lebensbereichen, besonders häufig jedoch im beruflichen Umfeld. Die Formen reichen von abwertenden Kommentaren über gezielte Ausgrenzung bis hin zu systematischer Schikane. Die psychischen Folgen für die Betroffenen können schwerwiegend sein – etwa Schlafstörungen, Erschöpfung, Angstzustände oder Depressionen.

Die neue Selbsthilfegruppe in Bozen soll Betroffenen helfen, der sozialen Isolation zu entkommen. In einem respektvollen und anonymen Rahmen können sie ihre Erfahrungen teilen, sich gegenseitig stärken und gemeinsam Wege aus belastenden Situationen entwickeln. Dabei handelt es sich nicht um ein therapeutisches Angebot oder eine Rechtsberatung – vielmehr steht der Austausch im Mittelpunkt.

Die Teilnahme ist kostenfrei und anonym. Interessierte Personen, die Mobbing erlebt haben oder sich respektlos behandelt fühlen, können sich bei der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Dachverband für Soziales und Gesundheit informieren – telefonisch unter 0471 1888110 oder per E-Mail an selbsthilfe@dsg.bz.it.