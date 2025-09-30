Neue US-Zölle für Holz und Holzmöbel

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump verhängt neue Zölle auf die Einfuhr von Holz und Holzprodukten. Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses soll auf Schnittholz ein Zollsatz von zehn Prozent erhoben werden, auf Waschtische, Küchenschränke und gepolsterte Holzmöbel 25 Prozent. Die Zölle sollen demnach ab dem 14. Oktober gelten.

Zum 1. Jänner sollen die Sätze für Länder ohne Handelsabkommen mit den USA auf 30 Prozent für gepolsterte Holzmöbel und auf 50 Prozent für Küchenschränke und Waschtische steigen. Für Holzprodukte aus der EU und Japan solle der Zollsatz jedoch nicht mehr als 15 Prozent betragen, hieß es weiter.