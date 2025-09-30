Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Neue US-Zölle für Holz und Holzmöbel
Trump inkludiert auch Waschtische und gepolsterte Holzmöbel

Neue US-Zölle für Holz und Holzmöbel

Dienstag, 30. September 2025 | 08:17 Uhr
holz sägewerk
lpa
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump verhängt neue Zölle auf die Einfuhr von Holz und Holzprodukten. Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses soll auf Schnittholz ein Zollsatz von zehn Prozent erhoben werden, auf Waschtische, Küchenschränke und gepolsterte Holzmöbel 25 Prozent. Die Zölle sollen demnach ab dem 14. Oktober gelten.

Zum 1. Jänner sollen die Sätze für Länder ohne Handelsabkommen mit den USA auf 30 Prozent für gepolsterte Holzmöbel und auf 50 Prozent für Küchenschränke und Waschtische steigen. Für Holzprodukte aus der EU und Japan solle der Zollsatz jedoch nicht mehr als 15 Prozent betragen, hieß es weiter.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
66
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
41
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
36
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Kommentare
26
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 