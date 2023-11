Neue Vorsitzende des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums gewählt

Bozen – Heute trat der neue Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums zu seiner ersten Sitzung in der Handelskammer Bozen zusammen. Dabei wurde auch die neue Vorsitzende gewählt: Die Wahl fiel auf Annemarie Kaser.

Der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums ist ein interner Beirat der Handelskammer Bozen, der im Jahr 2011 eingerichtet wurde und beratende Funktion hat. Ziele des Beirats sind vor allem die Förderung des weiblichen Unternehmertums, die Gründung von Unternehmen durch Frauen, die Qualifizierung von Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen und die Stärkung der Position von Frauen in den Unternehmen.

„Frauen spielen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Die Handelskammer Bozen setzt sich mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen in den verschiedenen Servicebereichen für Unternehmerinnen ein und fördert weibliche Führungskräfte“, betont Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

Mit der Amtszeit des Kammerrats der Handelskammer Bozen ist dieses Jahr auch das Mandat des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums ausgelaufen. Die Südtiroler Wirtschaftsverbände hatten die Aufgabe, die neuen Beirätinnen namhaft zu machen.

Nominiert wurden Patrizia Balzamà (SHV), Donatella Califano (SGB/CISL), Monica Devilli (Coopbund Alto Adige Südtirol), Antonia Egger Mair (SBB), Nadia Grones (HGV), Annelies Leitner Tauber (LVH), Astrid Marinelli (freie Berufe), Elke Moeltner (Verband der Selbstständigen – Confesercenti), Valentina Pezzei (hds), Eva Pramstrahler (Raiffeisenverband Südtirol), Heidi Rabensteiner (VZS) und Sonja Weis (UVS). Den Ausschuss der Handelskammer Bozen vertreten Annemarie Kaser, Evelyn Kirchmaier und Johanna Santa Falser.

Heute hat der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums aus seinen Reihen eine neue Vorsitzende gewählt. Dabei fiel die Wahl auf Annemarie Kaser, die in den nächsten fünf Jahren dem Beirat vorstehen wird. Sie folgt auf Marina Rubatscher Crazzolara, die bisher die Geschicke des Beirats leitete.

„Ich möchte zuallererst Marina Rubatscher Crazzolara für ihren Einsatz in den vergangenen fünf Jahren danken. Es ist ein lohnender Auftrag, den Blick auf die Frauen im Unternehmertum zu lenken. Mein Ziel ist es, das engagierte und zukunftsgerichtete Wirken der Frauen in der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sichtbar zu machen“, unterstreicht die neue Vorsitzende Annemarie Kaser.

Der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums konnte in der Vergangenheit zahlreiche Projekte ins Leben rufen. So beispielsweise ein Mentoring-Programm, bei welchem sich Jungunternehmerinnen für den Unternehmensstart an erfahrene Unternehmerinnen wenden können. Zu erwähnen ist auch das Projekt „Porträts Frau in der Wirtschaft“. Im Rahmen dieser Initiative wurden Porträts von in der Wirtschaft erfolgreichen Südtiroler Unternehmerinnen veröffentlicht, um die Vielfältigkeit des weiblichen Unternehmertums in Südtirol aufzuzeigen. Ein weiteres Highlight ist das in regelmäßigen Abständen stattfindende Event „Treffpunkt Frau in der Wirtschaft“. Dabei erhalten Interessierte wertvolle Informationen und Tipps von Expertinnen zu einem aktuellen Thema.