Neuer Dienst für die kleinen Patienten

Pädiatrische Betreuungskontinuität an Wochenenden und Feiertagen

Bozen – Ab 1. Mai 2023 wird im Landeskrankenhaus Bozen der neue Dienst für die pädiatrische Betreuungskontinuität an Wochenenden und Feiertagen eingeführt.

­

­Freude war die dominierende Stimmung, als die beiden Kinderärztinnen und Vertreterinnen der Gewerkschaften, Rosalba Leuzzi und Emanuela Pedevilla, die Primaria des Dienstes für Basismedizin, Isabella Mastrobuono, sowie die Direktorin des Gesundheitsbezirkes Bozen, Irene Pechlaner, das Einvernehmensprotokoll zum neuen Dienst für pädiatrische Betreuungskontinuität unterzeichneten.

„Ich freue mich sehr, dass wir diesen Dienst einrichten konnten, der es uns ermöglicht, die Betreuung unserer kleinen Patientinnen und Patienten zu erweitern. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Gewerkschaften und ihren hier anwesenden Stellvertreterinnen, Rosalba Leuzzi und Emanuela Pedevilla, für ihre Unterstützung zu danken“, sagte Irene Pechlaner bei der gemeinsamen Unterzeichnung des Protokolls.

Der Dienst, der in einem Ambulatorium in der Abteilung Pädiatrie des Landeskrankenhauses Bozen untergebracht ist, ergänzt das pädiatrische Versorgungsangebot für notwendige Fälle an den Wochenenden und Feiertagen von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Die pädiatrische Bedreuungskontinuität wird hauptsächlich durch Kinderärztinnen und Kinderärzte freier Wahl gewährleistet. Als Koordinator dieses Dienstes wird Esposito Antonio fungieren.

„Dieses Projekt bedeutet für die Eltern eine weitere und wichtige Unterstützung und kommt dem oft geäußerten Wunsch nach, eine Alternative während jener Zeiten anzubieten, in denen die Ambulatorien der Pädiatrie sowie jene der Kinderärzte freier Wahl geschlossen sind”, unterstrich Isabella Mastrobuono.

„Die Unterzeichnung dieses Einvernehmensprotokolls für die pädiatrische Betreuungskontinuität ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Zusammenarbeit zwischen der Pädiatrie vor Ort und jener im Krankenhaus“, so die Gewerkschaftsvertreterinnen abschließend.