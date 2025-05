Neuer lvh-Ortsobmann für Dorf Tirol

Von: Ivd

Dorf Tirol – Kürzlich fand die Ortsversammlung des Wirtschaftsverbands Handwerk und Dienstleister (lvh) von Dorf Tirol statt, und sie stand ganz im Zeichen frischen Windes und zukunftsorientierter Impulse.

Ein zentrales Thema der Versammlung war die Wahl des neuen Ortsobmannes, Thomas Hochgruber. „Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung zu übernehmen und den Handwerkerinnen und Handwerkern in Tirol eine kraftvolle Stimme zu verleihen“, erklärte Hochgruber zu Beginn seiner Amtsübernahme. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde mit viel Energie daran arbeiten, unsere Ortsgruppe wieder zu einer starken Gemeinschaft zu formen“, zeigt sich der neue Ortsobmann überzeugt.

lvh-Direktor Walter Pöhl begrüßte die Anwesenden und gab einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bezirk Burggrafenamt. Im Fokus standen dabei sowohl vergangene Initiativen wie das Meet&Greet im Bezirksbüro Meran als auch die wichtige Nachwuchsförderung im Bezirk, etwa durch die KidsAcademy 2024 und den Skillsday. Ein weiterer Blick galt Veranstaltungen wie „Abenteuer Handwerk“, welche vom 21. bis 24. Mai in der Meranarena und vom 28. bis 31. Mai in Bruneck stattfindet.

Auf Interesse stieß auch der Vortrag von Erica Dal Farra von der lvh-Abteilung Innovation & Neue Märkte, der den Mitgliedern praxisnahe und nützliche Informationen zur Anwendung und den Fördermöglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) im Handwerk vermittelte. Die Implementierung von KI in der Handwerksbranche könnte laut lvh zukünftig enorme Potenziale für Effizienzsteigerungen und Innovationen bieten, was bei den Mitgliedern auf großes Interesse stieß.

Anschließend wurde das Treffen in geselliger Atmosphäre fortgesetzt. „Es ist wichtig, dass wir als Verband immer am Puls der Zeit bleiben und sowohl die Tradition des Handwerks wahren als auch neue Chancen wie die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz für unsere Branche nutzen“, so Pöhl abschließend. Der lvh-Ortsausschuss Tirol freut sich auf die kommenden Herausforderungen und die weitere Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern.