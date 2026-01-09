Neuer Mobilitäts-Hub mit E-CarSharing in Tirol

Von: luk

Dorf Tirol – Am Freitag, 9. Jänner wurde in der Gemeinde Tirol der neu gestaltete Schöpf-Parkplatz offiziell der Bevölkerung vorgestellt. Ab sofort können an diesem zentralen Standort verschiedene Verkehrsmittel wie Fahrrad, E-CarSharing und Bus bequem miteinander kombiniert werden. Die Gemeinde Tirol setzt damit konsequent auf eine zukunftsfähige, nachhaltige und vielseitige Mobilität.

Der Parkplatz am Dorfeingang ist zentral gelegen und gut erreichbar. Neben der Möglichkeit, private E-Fahrzeuge an öffentlichen Ladesäulen zu laden, stehen nun auch zwei CarSharing-E-Autos zur Ausleihe bereit. Ergänzt wird das Angebot durch einen neu überdachten, sicheren Fahrradabstellplatz sowie einen direkten Zugang zur darunterliegenden Bushaltestelle. Alle Mobilitätsangebote sind so gebündelt, dass der Umstieg zwischen ihnen einfach und komfortabel erfolgt – mit dem Ziel, vernetzte Mobilität im Dorf zu fördern.

Neue Wegweiser machen die Angebote sichtbar und erleichtern die Orientierung. Die Planung übernahm der Meraner Architekt Jörg Stanzel, die Ausführung die Baufirma Kienzl Christian.

Zwei neue CarSharing-Fahrzeuge

Die Gemeinde hat sich entschieden, zwei E-CarSharing-Fahrzeuge im Partner-Modell anzumieten. Sie werden nicht nur betrieblich genutzt, sondern stehen vor allem der Dorfgemeinschaft als kostengünstige „Teil-Autos“ zur Verfügung. Auch Vereine, Unternehmen und Touristen können das Angebot künftig flexibel nutzen. Die beiden VW ID.3 sind für registrierte Nutzerinnen und Nutzer rund um die Uhr verfügbar. Buchung und Zugang erfolgen über die AlpsGo-App. Die Registrierung ist entweder ohne Fixkosten oder im Abo-Modell möglich. Im Abo fallen drei Euro pro Stunde und 0,28 Euro pro Kilometer an. Die einmalige Anmeldegebühr von 19 Euro wird für Besitzerinnen des Südtirol Passes oder Alperia-KundInnen teilweise oder vollständig als Fahrtguthaben angerechnet.

Weniger Verkehr, weniger Autos

Mit dieser Initiative trägt Tirol konkret zum Ausbau des Südtiroler E-CarSharing-Netzwerks bei und unterstützt die Ziele des Südtiroler Klimaplans. Der Fokus liegt auf Ergänzung des ÖPNV, der Nutzerfreundlichkeit und intelligenter Vernetzung der Verkehrsmittel. Dank öffentlicher Förderung durch die Provinz bleibt der finanzielle Aufwand für die Gemeinde überschaubar.

Bürgermeister Christoph Pircher zum neuen Mobilitätsangebot: „Gemeinden brauchen heute attraktive, alltagstaugliche Mobilitätslösungen. Gerade auf dem Land gibt es für viele Menschen keine wirkliche Alternative zum eigenen Auto – das wollen wir ändern. Außerdem sollte sich damit die eine oder andere Tiroler Familie zumindest ein Dritt- oder Zweitauto einsparen können.“

Daniela Trintinaglia, Präsidentin von AlpsGo, ergänzt: „Wir sind stolz, unser kommunales CarSharing-Angebot jetzt auch in Tirol in Betrieb nehmen zu können. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen in Südtirol Zugang zu nachhaltigen, kostengünstigen und flexiblen Mobilitätsangeboten zu ermöglichen.“