Neuer südtirolmobil-Infopoint für Meran

Meran – Information und Service rund um die öffentliche Mobilität in der Passerstadt – Das bietet der neue südtirolmobil-Infopoint am Rennweg in Meran. Geführt wird die Infostelle vom Busbetreiber SASA.

Seit einigen Tagen können sich Interessierte im neuen südtirolmobil-Infopoint am Rennweg 151 in Meran über das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel sowie Abfahrten und Ankünfte informieren, ein Ticket kaufen oder den Südtirol Pass beantragen. Auch Anregungen werden im Infopoint entgegengenommen. Geführt wird der neue Infopoint von der In-House-Gesellschaft des Landes und der Gemeinden Bozen, Meran und Leifers SASA.

Angebote und Infos für die Fahrgäste verbessern

“Damit möglichst viele Menschen auf den Öffentlichen Personennahverkehr umsteigen, arbeitet das Land daran, den Nahverkehr noch attraktiver zu gestalten”, so Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, “die Fahrgastinformation spielt hierbei eine zentrale Rolle. Mit der Dachmarke südtirolmobil bekommt die Fahrgastinformation nun landesweit ein einheitliches Auftreten.”

“Wir wollen mit dem Infopoint die Information für die Fahrgäste verbessern”, erklärt SASA-Präsident Francesco Morandi. “Am Rennweg haben wir eine attraktive Anlaufstelle für alle Meranerinnen und Meraner sowie für Touristen geschaffen, die mit den Öffis unterwegs sind”, ergänzt SASA-Direktorin Petra Piffer.

Der südtirolmobil-Infopoint ist montags bis freitags von 7.00 bis 19.00 Uhr und samstags von 7.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.