Neuer Vorstand des SJR dankt dem ehemaligen

Von: Ivd

Bozen – Der neue Vorstand des Südtiroler Jugendrings (SJR) dankt Tanja Rainer, ehemalige SJR-Vorsitzende, Philipp Tarfusser, ehemaliger SJR-Stellvertreter, sowie Katharina van Rossem, ehemaliges SJR-Vorstandsmitglied, für ihren ehrenamtlichen und engagierten Einsatz für die Kinder und Jugendlichen Südtirols. „Durch ihren mehrjährigen Einsatz konnte vieles für die Kinder und Jugendlichen in Südtirol bewegt werden. Für dieses ehrenamtliche Engagement möchten wir uns herzlich bedanken“, so Katja Oberrauch, neue SJR-Vorsitzende, Paul Simmerle, Stellvertretender Vorsitzender, und die SJR-Vorstandsmitglieder Angelika Springeth, Sara Burger und Andreas Lamprecht.

Insbesondere Tanja Rainer habe in ihren sechs Jahren SJR-Vorsitz vieles dazu beigetragen, Verbesserungen in Bezug aufs „junge Wohnen“, das „junge Ehrenamt“ oder die Beteiligung junger Menschen an sie betreffenden Entscheidungen zu erreichen. Philipp Tarfusser war SJR-Moderator für Kinder- und Jugendpartizipation und hat sich für das Thema „Nachhaltigkeit“ eingesetzt. Katharina van Rossem widmete ihr Engagement unter anderem der Herausforderung „demografischer Wandel“. „Für diesen ehrenamtlichen Einsatz möchten wir allen, insbesondere Tanja Rainer, von Herzen danken“, so der neue SJR-Vorstand unisono.