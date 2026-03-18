Neues EGA-Feature: Eigenen Befund hochladen, Arzt besser informieren

Von: luk

Bozen/Rom – Die Elektronische Gesundheitsakte (EGA) wird erweitert: Ab sofort steht die neue Funktion „Dokument hinzufügen“ zur Verfügung. Damit können Bürgerinnen und Bürger eigene medizinische Unterlagen im PDF-, JPG- oder PNG-Format bis zu einer Größe von 10 MB pro Dokument direkt in ihre persönliche EGA hochladen.

Bessere Versorgung durch einsehbare Dokumente

Gesundheitslandesrat Hubert Messner begrüßt die Einführung der neuen Funktion: “So können Gesundheitsinformationen einfach, sicher und selbstbestimmt verwaltet werden. Eine gut gepflegte EGA hilft nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern auch dem Gesundheitspersonal und verbessert am Ende die Versorgung.”

Bürgerinnen und Bürger können mit der neuen Funktion alle Dokumente, die sie bereits haben und die sie für ihre Gesundheit oder ihre Krankengeschichte als hilfreich erachten, in die Akte laden. Videos können allerdings nicht hochgeladen werden. Nutzer behalten jederzeit die volle Kontrolle über ihre Unterlagen: Dokumente können jederzeit verdunkelt oder vollständig gelöscht werden.

Einverständnis zur Konsultation für die EGA erteilen

Die EGA soll zunehmend zu einem zentralen digitalen Begleiter rund um die eigene Gesundheit werden. Bereits jetzt schon bietet sie zahlreiche Vorteile: Bürgerinnen und Bürger haben mit der EGA jederzeit einen strukturierten Überblick über Befunde, Berichte und andere Gesundheitsinformationen, und zwar sicher und ortsunabhängig.

Allerdings müssen die Bürgerinnen und Bürger ihr Einverständnis zur Konsultation für die EGA erteilen. Nur so kann das behandelnde Gesundheitspersonal alle bedeutenden Informationen einsehen und bestmöglich betreuen. Wie die Zustimmung funktioniert, ist verständlich auf der Webseite zur Elektronischen Gesundheitsakte erklärt.