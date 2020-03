Neues Wirtschafts- und Sozialpaket des Landes

Bozen – „Kompliment für das erste Wirtschafts- und Sozialpaket des Landes zur Unterstützung für Betriebe und Familien. Ein erster Schritt für einen Neustart“: So der erste Kommentar des Präsidenten des hds – Handels- und Dienstleistungsverbandes Südtirol, Philipp Moser, zu den Maßnahmen der Landesregierung für die heimische Wirtschaft, Mitarbeiter und Familien in dieser Notsituation.

„Es ist entscheidend, jetzt schnell und unbürokratisch unter die Arme zu greifen. So begrüßen wir vor allem die Hilfestellungen für Südtirols Kleinstbetriebe, also jene mit bis zu fünf Mitarbeitern, die es am härtesten trifft“, erklärt Moser. Durch die Zwangsschließung und den fehlenden Umsatz befinden sich diese in sehr große Schwierigkeiten. Mit den vorgesehenen Verlustbeiträgen und der entsprechend schnellen Auszahlung könnten die Betriebe zumindest den wesentlichen laufenden Verpflichtungen nachkommen.

„Damit aber der Wirtschaftskreislauf nicht unterbrochen wird, wissen wir, dass es weitere Maßnahmen brauchen wird. Ein mittel- und langfristiges Konjunkturprogramm muss noch detailliert aufgestellt werden, um den Kreislauf wieder in Gang zu bringen, Arbeitsplätze aufrecht zu erhalten und Härtefälle abzumildern“, so Moser abschließend. Zudem muss Südtirol Schritt für Schritt ins normale Leben zurückkehren und ein Arbeiten nach Ostern mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ermöglicht werden.